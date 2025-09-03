Grmoja: HDZ je radio pritisak na porezni Uskok kako bi zaštitio Zdravka Mamića u aferi Dinamo

I mi, kao i zaposlenici poreznog Uskoka želimo odgovor na pitanje: Zašto su smijenjeni uspješni i vrhunski stručnjaci koji su izgradili tu instituciju? Poručio je to zastupnik Mosta Nikola Grmoja koji je na konferenciji za medije govorio i o svojoj potencijalnoj kandidaturi za predsjednika stranke, ali i o zahtjevu njihova zastupnika koji je pokrenuo saborsku proceduru za smjenu ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek za koju je Grmoja uvjeren da će pokazati licemjerje jer je neće potpisati nitko ni s ljevice ni desnice.

No, smjene u poreznom Uskoku, odnosno preraspored i čelnika tog tijela i troje od četvero šefova su bili glavna tema. Grmoja inzistira da Vlada mora jasno i transparentno odgovoriti na pitanje zaposlenika koji su se pobunili protiv ovih rošada. I on je uvjeren da se ne radi o uobičajenim rotacijama.

-Oni imaju rezultate, podnijeli su 81 kaznenu prijavu protiv više od 800 osoba i tvrtki. Vrhunski su obučeni. A ove zadnje smjene pojačavaju dojam da vlast nema interesa da se institucije ojačaju, nego da se porobe i razore – kaže Grmoja.

Podsjetio je da je u pojedinim medijima bila najavljena smjena i to jer je Samostalni sektor za financijske istrage(tzv. porezni Uskok) stao na stranu Europskih tužitelja i utvrdio da je Ministarstvo kulture knjižilo isplate novca u aferi Geodezija s europskih, a ne domaćih sredstava. To je bilo ključno za nadležnost nad slučajem iako je premijer Andrej Plenković inzistirao da bi slučaj trebao preuzeti DORH.

Prozvao je i predsjednika Zorana Milanovića što šuti o ovoj važnoj temi i ustvrdio da se tako ponašao u prošlom mandatu, sigurno ne bi dobio izbore.

-Očito procjenjuje da za njega osobno nije pogodan trenutak, ali niti on niti itko od nas nije biran da gleda osobni, nego javni interes – poručio je zastupnik Mosta.

Otkrio je i da je prije 9 godina, kada je Most bio kratko u vladajućoj koaliciji, HDZ radio pritisak na porezni Uskok jer su bili ključna institucija koja je u suradnji s američkim službama utvrdila izvlačenje novca iz Dinama.

- Iz HDZ-a su dolazili pritisci za obustavu postupaka i zaštitu Zdravka Mamića. Mi smo pomogli da se to tijelo tada zaštiti, ali su ipak stavljeni pod Poreznu upravu i sada dolaze ove smjene. Cijelo vrijeme imamo pritiske interesnih krugova da se zaštite oni koji su se okoristili od države- kaže Grmoja.

Nije htio potvrditi hoće li se kandidirati za predsjednika Mosta, ali iz njegovog odgovora se može tumačiti da je to sigurna stvar. Govorio je kako je stvarao Most, kako ga želi izgraditi da on bude pravi narodni pokret koji će pobjeđivati. Zastupnik Mosta Marin Miletić koji će se kandidirati za predsjednika otvoreno spominje mogućnost da podrže i HDZ-ovu Vladu ako bi iz nje otišla Nina Obuljen Koržinek. Ipak, ne očekuje podjele u stranci iako je protiv toga.

- Nitko tko bi vodio Most ne može ga graditi na viziji da bi bio prirepak ni ljevice ni ove navodne desnice -smatra Grmoja.

Što se tiče zahtjeva za smjenom ministrice Obuljen Koržinek uvjeren je da će razotkriti licemjerje i dijela HDZ-ovih zastupnika, Domovinskog pokreta, ali i ljevice. Dio HDZ-a i Domovinski, kaže, protive se projektima koje ona financira, ali sigurno neće potpisati zahtjev za smjenu. S druge strane, ljevica koja je oporba neće potpisati jer njima odgovaraju projekti koje se podržavaju javnim novcem.

-Branitelji su ti koji su omogućili slobodu i demokraciju. Ja sam za slobodu i protiv zabrana bilo kojih predstava ili izvođača i ta sloboda se mora poštovati. Ali pričajmo o tome zašto ova država financira projekte koji potkopavaju temelje na kojima je stvorena ova zemlja – zaključio je Grmoja.