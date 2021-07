Potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja podigao je u utorak kaznenu prijavu zbog prijetnji smrću koje je dobio nakon njegove najava seta antipedofilskih zakona i "zabrane izlaganja djece LGBT propagandi".

"Kroz ove dane primio sam više uvreda i prijetnji, ali sinoćnje su takve prirode da se preko njih ne može prijeći. Prvenstveno, jer se u njima prijeti mojoj obitelji i mom djetetu", napisao je Grmoja na Facebooku dodavši kako je kaznenu prijavu podigao u I. Policijskoj postaji Zagreb.

Pozvao je na smirivanje tenzija te na dijalog i razumijevanje koje "nam je toliko potrebno". Također je istaknuo kako to ne znači da će odustati od svojih stavova.

"Ovaj ili ova koju sam prijavio me noćas pitala jesam li spreman umrijeti za svoja uvjerenja, odgovor je bio: SPREMAN SAM! To je i poruka za sve one koji misle da ću odustati", poručio je Grmoja.

Ranije danas, novinarima u Hrvatskom saboru rekao kako je prijetnje smrću primio putem društvene mreže.

I Petrov podnio kaznenu prijavu

Predsjednik Mosta Božo Petrov također je zbog svojih izjava ovih dana bio u središtu medijske pozornosti, a ranije danas i on je na Facebooku izvijestio kako je morao podnijeti kaznenu prijavu zbog prijetnji smrću njemu i njegovoj obitelji.

Poručio je, međutim, kako i dalje vjeruje da te prijetnje nisu pravi odraz društva u kojem živimo.

Inače, čelnici Mosta Petrov i Grmoja u nedjelju su najavili tužbe protiv udruge Zagreb Pride iz koje su ih prozvali da su u svojim istupima širili netrpeljivost, homofobiju te poticali podjele i mržnju.