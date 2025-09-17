Grmoja: Karte seksalice nisu pale s neba. Napravila ih je udruga koju financira Grad!

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja istaknuo je u srijedu da je 'karte seksalice' izradila udruge Status M, koju redovito financira Grad Zagreb, te ponovio da je jako odlučan zaustaviti one koji rade protiv interesa djece pri čemu je naveo vodstvo Grada iz stranke Možemo.

"'Karte seksalice' nisu pale s neba, izradila ih je udruga Status M koja redovito dobiva novac od Grada Zagreba, a za projekt uvođenja seksualnog odgoja, zajedno uz CESI, dobili su više od 10 tisuća eura. Ako te karte nisu bile namijenjene djeci, kome su namijenjene?”, upitao je Grmoja na konferenciji za novinare u Saboru koju je sazvao kako bi odgovorio na tvrdnje zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Danijele Dolenec.

Zagreb: Nikola Grmoja o uvođenju seksualnog odgoja i današnjem aktualnom prijepodnevu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dolenec je jučer prozvala Grmoju da je svojom izjavom o uvođenju "nastranih sadržaja" u škole svjesno obmanuo javnost, te ponovila da sporne kartice nisu niti će biti dio zdravstvenog odgoja.

Grmoja pak kaže da su te karte predstavljene na konferenciji o zdravstvenom odgoju, i to uz potporu Grada Zagreba, na kojoj je bio i pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš.

"Grad Zagreb ne može glumiti da s tim nema ništa. Kada udruge koje se financiraju javnim novcem izrađuju materijale koji promoviraju sadizam i mazohizam, ideologiju po kojoj svatko može birati rod, jasno je onda da oni neće stati na ovim karticama", rekao je.

Grad Zagreb, kaže Grmoja, stoji za tih udruga i financira ih, a gradski pročelnik se pojavljuje na njihovim konferencijama na kojima predstavljaju svoje bolesne ideje i materijale. "Ne radi se o širenju panike nego o zdravom razumu", dodao je.

Kome uopće možete postaviti pitanja o sadizmu, mazohizmu ili suludim idejama o mogućnosti promjene spola?, upitao je te dodao da "ako Dolenec misli da se ta pitanja mogu postavljati ljudima, neka Tomašević i ona snime video u kojem će javno odgovoriti na pitanja s karti seksalica". „Radujem se tom video materijalu“, rekao je te ponovio da "neće dopustiti uvođenje takvih nakaradnih ideologija".

„Jako sam miran, ali jako odlučan da one koji rade protiv interesa djece zaustavim u njihovim bolesnim idejama i suludim naumima. Reakcija Danijele Dolenec pokazuje kako su u Gradu Zagrebu zabrinuti jer su uhvaćeni s prstima u pekmezu i sad i Možemo! i Dolenec žele roditelje uvjeriti da ne vjeruju vlastitim očima. Gospodo iz Možemo!, shvatite jednom: hrvatska djeca nisu pokusni kunići za vaše ideološke eksperimente”, zaključio je Grmoja.