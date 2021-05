SDP je jučer uz podršku cijele oporbe u saborsku proceduru uputio inicijativu za opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković odmah danas na početku sjednice je istaknuo kako su je uvrstili u dnevni red.

Mostov Nikola Grmoja za saborskom govornicom kritizirao je najavu Vlade oko uvođenja sindikalnog poreza.

- U zemlju u kojoj su nameti previsoki za usluge koju dobivaju građani, u kojoj ne funkcionira ni pravosuđe, ni javna uprava a ni zdravstvo, Vlada bi željela svima nametnuti obvezu plaćanja sindikalnog poreza, svojevrsne obvezna članarine Sindikatima neovisno jeste li njihov član ili ne. Što je s pravom na slobodno udruživanje? Sindikati su potrebni, ali nam nikako nije potreban harač kojeg trebaju plaćati svi pa i oni koji ne žele biti članovi Sindikata - poručio je dodavši kako takav namet imamo i HGK i HOK-u.

- I Most je pokazao što misli o takvim obveznim članarinama, tražili smo ukidanje, ali Plenković, Pupovac, Hrebak i većina su to odbili. Što su čelnici Sindikata što su HGK i HOK, a i mi političari učinili za radnike, poduzetnike i obrtnike pokazuju brojke ljudi koji su napustili Hrvatsku. To su vaši rezultati dragi čelnici Sindikata, to su vaši rezultati gospodo iz HGK i HOK-a, to su vaši rezultati gospodo iz Vlade, to su naši rezultati kolege iz oporbe - naglasio je Grmoja.

Svi moraju, dodao je, preuzeti odgovornost.

- I narod mora preuzeti odgovornost jer bira iste, jer se da potkupiti, jer se da obeshrabriti umjesto da političare stalno mijenja kako bi barem malo bili bolji. Prvaci smo Europe po percepciji korupcije, suci nam se druže s optuženicima, čovjek bez moći i utjecaja ne može doći do pravde, nameti nam ubijaju poduzetnike i obrtnike i nitko nije kriv. A narod šuti i ne ustaje - poručio je dodavši kako on neće šutjeti i prestati upozoravati na stanje u društvu i pravosuđu, kojeg su, kako je istaknuo, iskadrovirali većim dijelom Vladimir Šeks, Branko Bačić i Miroslav Šeparović.

- Trojica kumova, trojica trijumvira. Vladimire, krivcem za stanje u pravosuđu smatraju te mnogi i to ljudi različitih uvjerenja i opredjeljenja koje ne veže puno toga osim da su se na vlastitoj koži uvjerili kako si zajedno sa svojim kumovima doveo do toga da nam zbog nepravde i katastrofalnog stanja u pravosuđe ljudi odlaze iz zemlje. Vas trojica ste trijumviri koji ste sklopili pakt zbog vaših osobnih interesa i time nanijeli ogromnu štetu ovoj zemlji. Pokušavaš se sakriti iza priče oko izručenja Perkovića i Mustača, ali to ne može izbrisati činjenicu da si i sam bio operativna veza UDBE pod kodnim imenom Kolega - poručio je Mostov zastupnik.

Pozvao je građane da na izborima kazne "one koji su Hrvatsku premrežili korupcijom."

- A najveća kazna za njih je gubitak njihovih pozicija, utjecaja, moći, vlasti i novca - istaknuo je.

HDZ-ov Branko Bačić prozvao je Mostovce zlogukim prorocima.

- Ja razumijem njihovu frustraciju i opterećenost mojom malenkošću jer su s pravom detektirali da sam ja odgovoran za njihove političke poraze. Optuživati mene za stanje u pravosuđu je suluda misao, niti sam pravnik, niti sudac, a već 37 godina suci između sebe kadroviraju svoje kolege - poručio je naglasivši kako je Most dva puta bio u prilici urediti stanje u pravosuđu.

- Pokazali su se neuspješnima, da ne znaju i da se ne mogu nositi sa odgovornošćom koju nosi obnašanje vlasti - poručio je dodavši kako su Mostovi politički patuljici.

Katarina Peović, predsjednica Radničke fronte, naglasila je kako nije istina da će se plaće povećati.

- Andrej Plenković će povećati plaće jednom statističkom manipulacijom tako da će radnicima isplaćene naknade bez oporezovanja uključiti u podatak o prosječnoj plaći. Znači, nije istina da će se radnička plaća dići, ali će to lijepo izgledati u statistici i činiti da prosječne plaće rastu. Ali porezne naknade nisu dio plaće - istaknula je.

IDS-ov Marin Lerotić govorio je o radu od kuće u vrijeme pandemije istaknuvši kako nije dobro reguliran važećim zakonima.

- Tako da je u praksi bilo svakakvih situacija i iskustva zaposlenika, ali i poslodavaca s primjenom modela rada od kuće, koje je država snažno zagovarala kao jednu od epidemioloških mjera. Nesumnjivo je da će se o tome voditi još mnoge rasprave u budućnosti. Zaposlenicima koji to žele treba omogućiti da i nakon završetka pandemije i dalje mogu na fleksibilan način obavljati svoj posao - istaknuo je.

Vlada, dodao je, izmjene Zakona o radu ne namjerava donijeti ove godine nego tek iduće.

- Do tada će proći više od dvije godine od početka pandemije i to dovoljno govori o brzini kojom ova Vlada rješava probleme radnika - poručio je.

Zastupnica Kluba Centra i GLAS-a, Marijana Puljak, govoreći o rektoru Sveučilišta u Zagrebu, Damiru Borasu, istaknula je kako je dotaknuo novo dno.

- U Saboru je bila organizirana tematska sjednica Odbora za znanost o stanju u Sveučilištu u Zagrebu, na koju su bili pozvan rektor Boras te predsjednik sveučilišnog savjeta Luka Burilović, ali se nisu odazvali. Odbili su se odazvati pozivu Sabora. Ja bih rekla da nema dalje. Nepoštivanje ove institucije, bahatost rektora i Burilovića... Da živimo u bilo kojoj civiliziranoj zemlji već jučer bi obojica dali ostavke, ne samo jučer, već i davno prije kad je bilo cijepljenje preko reda ili zapošljavanje u Rektorat bez odobrenja Ministarstva - rekla je pozvavši rektora Borasa da dođe na iduću sjednicu, objasni svoje ponašanje i odgovori na sva pitanja.

- Ukoliko se ogluši i na taj poziv, pozivam ga da odstupi i s te funkcije jer ne poštuje institucije ove države. Ne može postojati država u državi, niti jedna institucija koja smije raditi kontra zakona, ma koliko autonomna bila - naglasila je.

Andreja Marić, SDP-ova zastupnica, poručila je kako unatoč nedostatku radne snage u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, mnogi mladi koji se školuju za ta zanimanja godinama čekaju posao u struci.

- Problem je što većinom ne mogu dobiti pripravništvo. Godinama postoji problem s premalo pripravničkih mjesta, a previše potencijalnih kandidata. Tek u jesen 2020. donesene su kvote i one su iznosile 180 pripravničkih mjesta na razini cijele države - istaknula je.

Podsjetila je kako je Beroš obećao 2000 pripravničkih mjesta ove godine i još 100-tinjak krajem godine preko Ministarstva obrazovanja.

- Ovo potonje se nije realiziralo jer nadležne službe nisu izvršile zadatak - dodala je.

Rada Borić u ime Zeleno-lijevog bloka istaknula je kako u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti nigdje nije našla ništa o ravnopravnosti.

- Ne treba smetnuti s uma činjenicu da u Hrvatskoj živi više žena nego muškaraca, bolje su obrazovane, ali slabije plaćene, u većem su riziku od siromaštva... I sve to Vlada zna jer sada u ovom dokumentu u uvodnom dijelu i priznaje, čak i dodaje da je pandemija produbila jaz između muškaraca i žena, a i da je poraslo nasilje nad ženama. Već šest godina nemamo nacionalnu politiku ravnopravnosti spolova, a čuli smo da će se ona pretvoriti u nacionalni plan ravnopravnosti spolova i da će ga donositi Vlada, o kojem Sabor neće morati ni raspravljati - poručila je.