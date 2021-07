Zastupnik Nikola Grmoja sinoć je u RTL Direktu komentirao svoju izjavu u kojoj je u istoj rečenici spomenuo pedofile i LGBT zajednicu.

- Postoje u rečenicama zarezi. U istoj rečenici sam spomenuo, ali ne osobe homoseksualnih skolnosti. Napisao sam desetke statusa u kojima pozivam da svakog čovjeka neovisno o uvjerenjima i seksualnoj orijentaciji trebamo poštovati. Ali s druge strane se sručila jedna haranga na mene zbog toga. Ja želim samo jedno, da se pedofili oštrije kažnjavaju i želim da se mojoj djeci ne nameću seksualni i pornografski sadržaji. To je uostalom i kazneno djelo, ali da se ne nameće i određena propadaganda - rekao je Grmoja.

Na pitanje što je propaganda kaže: To je jako kompleksna tema. Reći ću što ja smatram propagandom. Jedan od autora rodne ideologije Michel Foucault je čovjek koji je zagovarao legalizaciju pedofilije i koji je '77. u Francuskoj pokrenuo peticiju za legalizaciju pedofilije. On je jedan od autora ideologije prema kojoj je rod društveni konstrukt."

Tvrdi da nije rekao kako treba zabraniti LGBT zajednicu, a za njega su propaganda određena zalaganja LGBT+ ljudi i kao primjer je naveo Queer Zagreb koji je, kaže, u Zagreb doveo čovjeka koji tvrdi da treba legalizirati pedofiliju.

- 'Propaganda može biti nametanje nečega što je pseudoznanstveno ili neznanstveno. U Španjolskoj stranka slična Možemo zagovara to da djeca od 14 godina mogu sama odabrati kojeg su roda, bez psiholoških razgovora i zdravstvenih testiranja. To su stvari koje nas čekaju - rekao je.

Tvrdi i da nije on pokrenuo ovu raspravu, već odgovorio na pitanje novinara.

- I zakuhala se ova priča koja traje danima. Kada zakon bude gotov očekujem da se ispričaju svi koji su me napadali. A za par godina kad sve što se događa na zapadu, možda u jačoj mjeri dođe, vidjet će o čemu sam govorio - izjavio je.

Reakciju brojnih kompanija koje su tijekom Eura reagirale sloganima i reklamama u duginim bojama nakon situacije u Mađarskoj nazvao je licemjerjem korporacija koje borbu za prava koriste da ostvare profit.

- Imali smo situaciju klečanja na utakmicama, gdje se tražilo od hrvatske reprezentacije da kleči. Zašto? Gdje smo mi sudjelovali u gaženju prava Afroameričke zajednice ili crnaca bilo gdje? Eduardo da Silva je bio jedan od naših omiljenih reprezentativaca. Studirao sam u Zadru, Juby Johnson je bio kralj zadarske publike - napominje Grmoja.

Rekao je i kako nema problema sa LGBT zastavom. Kaže kako je dokaz da nema ništa protiv LGBT osoba i njegova fotografija s Marinom Orsag koja je deklarirana lezbijka.

Ona ga je sinoć prozvala preko Facebooka napisavši: "Ono kad Grmoji ne smeta da bude u eventu kojeg vodi javno deklarirana lezbijka jer mu treba zbog PR-a. Čak je Most mene sam zvao da radimo roast i on se čak veselo i iskreno smiješka na fotki pored te iste lezbijke. Ah, ti divni političari s nekoliko lica. E moj Niđo, a bio si nam baš simpatičan na Roastu..."

- Bio sam pozvan na roastanje. Jedan sam od rijetkih političara koji se odazvao. Sjedio sam u stolici, a oni su se sa mnom

sprdali - rekao je Grmoja.

Na komentar da je LGBT zajednicu povrijedilo Grmojino uvjerenje da je propaganda zalaganje za prava LGBT zajednice, Grmoja kaže:

- Agresivne LGBTQ udruge zahtjevaju da uđe seksualni odgoj u škole gdje bi se djecu učilo da je spol društveni konstrukt. Imamo i Hubbarda koji je kao muškarac bio prosječni dizač utega i sad je on odjednom odlučio da je žena i sad će nastupati u ženskoj konkurenciji koju će potući.

- Ja mislim da biološke datosti postoje, da one nisu društveni konstrukt. Ja se s tom ideologijom ne slažem. Bit ću protiv nje i neću nikom dopustiti da me naziva homofobom. Ja to nisam - odgovorio je.

Govoreći o usporedbi s vjeronaukom, Grmoja je rekao da svatko može izabrati hoće li djecu slati na vjeronauk.

- Želim pravo birati što će se učiti moju djecu. Ja ni sada ne učim svoje dijete da ikoga smatra manje vrijednim. I svaki dobar i pristojan čovjek u gay paradi je meni bliži od divljaka koji su ih napali. Samo da se zna - kazao je Grmoja.