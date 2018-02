Grmoja pohvalio glumce Dalić i Ramljaka: 'Izvedba je bila za 5'

Saborska oporba u petak je negodovala zbog jučerašnje sjednice Odbora za gospodarstvo na kojoj, ističu, od potpredsjednice Vlade i izvanrednog povjerenika za Agrokor nisu dobili odgovore na pitanja, glavnim su krivcem imenovali premijera Andreja Plenkovića, na što im je iz HDZ-a uzvraćeno kako su za sjednicu bili nespremni i prošli "k'o bosi po trnju".

- Ministrica Dalić valjda mislim da smo mi idioti pa da vjerujemo u takav razvoj stvari. Dakle, ne vjerujem niti riječ takvog objašnjenja koje se na kraju, nakon mjeseci svodi da evo ja sam pisala. Možda ministrica Dalić shvaća da je otpisana od strane gospodina Plenkovića pa se žrtvuje i kaže evo ja sam kriva ili ja sam zaslužna, mene nosite - izjavio je Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid).

Ramljaka je opisao kao "ucviljenog koji se posipao pepelom govoreći o svom jadu".

- Ramljak je odradio sjajan PR-ovski posao da pokuša opravdati i uzdignuti taj više politički, a sve manje gospodarski i stručni projekt koji se događa. Ramljak nije objasnio je li on zaposlen ili nije zaposlen, u kakvim je odnosima, jel' to honorar, jel' to trajni radni odnos, jel' to ugovor o djelu. Nije također znao reći kada je prestao raditi u Texo Managementu a kada točno su riješeni papiri i sve ostalo - naveo je.

Mostov Nikola Grmoja pohvalio je "glumce Dalić i Ramljak koji su se dobro spremili". Što im je bilo po volji odgovarali su, dok na pitanja koja bi mogla više otkriti, kaže, nisu odgovorili, braneći se da nisu 'hodajući registrator'.

- Saznali smo tako da je Škegro genijalac, a tamo gdje nisu znali govoriti pričali su općenito, uz primjese sentimenta gotovo uz suzu u oku, izvedba za 5 - ocijenio je Grmoja.

Grmoja: Plenković se pokušava oprati od svega

Uvjeren je da se premijer Plenković pokušava "oprati od svega", a u prvi plan gura potpredsjednicu Vlade i povjerenika Antu Ramljaka.

- To govori dovoljno koliko ste zabrljali, pa je dugogodišnji suradnik Škegre i Martine Dalić preko noći htio postati Mostovac. Pa dajte ljudi, HDZ je htio iskadrovirati člana NO NP Krka i spremačicu u osnovnoj školi u najmanjoj općini u Hrvatskoj, pa tko normalan može pomisliti da bi nam dali da upravljamo tvrtkom od 60 milijardi kuna iz koje su u zadnjih osam mjeseci na savjetničke usluge izvukli pola milijardi kuna. Kolega Bačiću, možda su se opet nosile torbe - poručio je Grmoja predsjedniku HDZ-ova kluba.

- Taj se 'mostovac' zgražao i nad odgovorom Ramljaka o 250 stranica ugovora o 'roll up' kreditu, za što je rekao: "Tko bi to mogao sve pročitati".

- Jel još nekome šokantno da je izvanredna uprava potpisala nešto što nije pročitala - pitao se Grmoja.

Vrijeme je, poručio je, da premijer preuzme odgovornost za svoje ljude kojima je dao svoje povjerenje,

- On još uvijek odvaguje i vjerojatno razmišlja o osnivanju povjerenstva za savjetničke naknade. Javnost zahtijeva odgovore, a PR i udbaški spinovi ovdje ne pomažu - poručio je Grmoja vladajućima.

HDZ oporbi: Bili ste nespremni i prošli bosi po trnju

Josip Borić (HDZ) oporbi je uzvratio da je na odbor došla potpuno nespremna, a danas je ponovno nezadovoljna.

- Oporba je jučer prošla, kako se kaže, k'o bosi po trnju. Sveli smo to sada, kako čujemo od strane Živog zida, na uspješan PR izvanrednog povjerenika. A bilo je dobrih odgovora, bilo je stručnih odgovora na svako pitanje, koje se je postavilo na tom odboru. I što je danas problem. Opet nezadovoljstvom, sa slikom koju su ti oporbeni zastupnici, koji su silno željeli upravo takvu sjednicu, onako nespremni, nisu znali postaviti određena pitanja. I kad je trebalo doći do određenih podataka, vraćali su se u prošlost. Bio sam cijelo vrijeme tamo, nisu pitali ni jedno pitanje o budućnosti Agrokora - naveo je Borić.



Borić: Najvažniji dio bio je da je Petrov prvi zvao Ramljaka da bude povjerenik

Ustvrdio je i kako oporbu očito ne zanima budućnost Agrokora.

- Istražuju nešto što im je možda politički važno, ne bi li uhvatili koji politički poen. Što je bilo važno jučer, na tom saborskom odboru? Nema tajni u Agrokoru, nema tajni. Što je još bilo važno i što smeta oporbu? Što se govorilo o konkretnim rezultatima lex Agrokor. A oni govore da su sada, sva poduzeća, sve firme, unutar tog koncerna u dobrom poslovnom procesu. Što postaje problem? Etika. Meni možda najvažniji dio, koji sam saznao kao i veliki broj mojih kolega je da, je gospodin Petrov prvi koji je zvao Ramljaka da bude izvanredni povjerenik, da je Most taj koji je s HDZ-om bio za taj zakon, a da na kraju ispada da su oni najžešći kritičari tog čovjeka kojeg su prvog zvali i tog zakona za koji su glasali. To pitanje vjerodostojnosti nek oni rješavaju sa svojim biračima - poručio je Borić.

Milorad Batinić (HNS)l ustvrdio je da u političkom prostoru, a ponajviše u Saboru nažalost ima najviše politikantstva.

- Mnogi ovdje uzimaju si za pravo što nije uloga saborskih zastupnika i ovoga tijela. Svakako treba propitivati, ispitivati, ali ne po modelu kao što kaže ona uzrečica „Kadija te tuži, kadija te sudi“ - rekao je.

Na sjednici odbora, kaže, umjesto stručnog dominiralo političko propitivanje.

- Kolegice i kolege, nemojmo si dozvoliti srozavati na još jednu nižu razinu nego nažalost što jesmo po ocjenama rada Sabora. Na nama je da propitujemo, da ispitujemo, da analiziramo, međutim postavimo svaki sebi ponaosob pitanje koje su naše kompetencije za određene teme. Bitno je da u političkom prostoru ne slušamo neutemeljene optužbe, ne na dokazima nego na nekim osobnim prosudbama i na rekao bi nekim svojim kreacijama ili fikcijama. To je neodgovorno, za to postoje nadležne institucije, ako imamo određene argumente naša je obveza i dužnost da to prijavimo tim nadležnim institucijama koje će pokrenuti određene procese - poručio je Batinić.

Apelirao je na sve da se ostave politikantstva te da se u Saboru govori o politikama.