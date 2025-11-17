Obavijesti

ČELNIK MOSTA

Grmoja: SOA ne štiti nacionalne interese, a Vlada financira protuhrvatske aktivnosti

Piše HINA,
Grmoja: SOA ne štiti nacionalne interese, a Vlada financira protuhrvatske aktivnosti
Split: Nikola Grmoja održao konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Grmoja optužuje Vladu za financiranje protuhrvatskih aktivnosti i kritizira SOA-u zbog nebrige za nacionalne interese. Most najavljuje suverenističku politiku bez utjecaja HDZ-a i ljevice

Čelnik Mosta Nikola Grmoja prozvao je Sigurnosno obavještajnu agenciju (SOA) jer 'ne štiti hrvatske nacionalne interese', a Vladi je zamjerio 'financiranje protuhrvatskih aktivnosti', posebno naglašavajući izložbu ostavštine Dejana Medakovića suautora Memoranduma SANU-a.

"Ako netko destabilizira Hrvatsku onda je to Vlada, zato što su Milorad Pupovac i s njim povezane udruge dobile iz državnog proračuna u prvih osam mjeseci ove godine 22,5 milijuna eura da bi se s tim novcem u studenom, u kojem se sjećamo žrtve Vukovara, organizirale izložbe koje su u najmanju ruku provokacija, te dovela u Zagreb izložba ostavštine Dejan Medakovića jednog suautora Memoranduma SANU, dokumenta koji je poslužio kao ideološka podloga za velikosrpsku agresiju,"  kazao je  Grmoja.

Pritom je podsjetio kako su Pupovac i s njim povezane udruge u 2024. godini dobile 16 milijuna eura.

"Kada je Božo Petrov 2016. godine postao potpredsjednik Vlade i tražio micanje SDSS-a, što se i dogodilo, Pupovac i s njim povezane udruge dobili su osam milijuna kuna," rekao je novi predsjednik Mosta Nikola Grmoja.

Dodao je i kako su Pupovac i s njim povezane udruge za vrijeme Vlade Zorana Milanovića 2015. godine dobile 11 milijuna kuna.

"Dobar dio SOA-e pa i neki ključni ljudi rade za privatne interese određenih poduzetnika i ne štite hrvatske nacionalne interese," ustvrdio je Grmoja komentirajući izložbu "Efemeris - legat Dejana Medakovića" koja je u Srpskom kulturnom centru otvorena u sklopu Dana kulture Srba.

Po njegovim riječima, naše obavještajne službe trebaju ispitati postoji li plan destabilizacije Hrvatske, izazivanja provokacija i tenzija organiziranjem protuhrvatskih aktivnosti.

Grmoja je spomenuo i udrugu Vedra iz Splita za koju je rekao da se predstavlja kao braniteljska. "Navodno su izašle snimke da Ranko Britvić, iz te udruge, razgovara s  Vučićevom veleposlanicom i njoj govori da je Srbija do Madagaskara, a ona na to uzvraća podizanjem tri prsta," kazao je Grmoja.

Poručio je kako se Most zauzima da se u Hrvatskoj svatko osjeća sigurnim i protiv je nasilja i uvreda. "I građani srpske nacionalnosti u  Hrvatskoj trebaju se osjećati sigurno, ali isto tako ne može država financira protuhrvatske aktivnosti", istaknuo je.

Ponovio je kako će Most voditi suverenističku politiku koja nije na 'daljinski upravljač niti HDZ-a, a ni anacionalne ljevice'.

Spomenuo je i saborsku zastupnicu DOSIP-a Daliju Orešković rekavši: "Ne znam što se dogodilo toj ženi koja govori da je Domovinski rat mit." 

Grmoja je za novoizabranog potpredsjednika Mosta Franka Kelama, koji je i gradski vijećnik u Splitu, rekao da će se njegova stajališta za koja se zauzima u splitskom Gradskom vijeću, artikulirati i u politici Mosta na nacionalnoj razini.

Kelam je kazao kako je spreman kandidirati se za splitskog gradonačelnika u slučaju eventualnih izvanrednih izbora ako se ne prihvati proračun za iduću godinu.

