Grmoja tvrdi da je pravosuđe obezglavljeno. Malenica: 'Sudbena vlast radi neometano'

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno raspravljalo se o izboru predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda, koji je izazvao nove političke prijepore, piše HRT. Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja upozorio je kako pravosuđe funkcionira bez ključnog čelnika te hrvatsko pravosuđe opisao kao "sporo" i "obezglavljeno". Također je optužio HDZ da se o predloženoj kandidatkinji Zorana Milanovića ne izjašnjava zato što čekaju rezultat političke trgovine.

- Imamo ljevicu kojoj uopće nije bitno koga predsjednik Republike Zoran Milanović predlaže, a radi se o kandidatkinji koja je evidentno kompromitirana. S druge strane imamo HDZ koji ne želi dati ocjenu te kandidatkinje i ostalih kandidata za Ustavni sud (USUD). Oni bi trebali znati jesu li oni dovoljno dobri ili nisu, ali ne - oni čekaju rezultat trgovine. Ako budu zadovoljni plijenom, reći će svoj stav. To je sramotno - poručio je Grmoja

Njegovu ocjenu o krizi pravosuđa odbacio je HDZ-ov Ivan Malenica koji je podsjetio i da o izboru čelnih ljudi pravosudnih institucija odlučuje Hrvatski sabor.

- Demantirao bih tvrdnju da je sudbena vlast obezglavljena. Ona radi svoj posao i radi neometano. To se vidjelo iz današnje izjave predstavnice Vrhovnog suda. Vidjeli smo i rezultate za 2022., 2023. i 2024., niti bih rekao da je ovdje riječ o političkoj trgovini. Imamo izbor predsjednika/ce Vrhovnog suda i izbor sudaca Ustavnog suda, a to je u nadležnosti Sabora. Tu svi saborski zastupnici glasaju o kandidatima. To će se tu i riješiti - rekao je Malenica.

Govorio je i o popunjavanju Ustavnog suda te istaknuo je HDZ već započeo razgovore s dijelom oporbe.

Tonči Restović iz SDP-a naglasio je kako smatra da se izbor predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda ne smije povezivati.

- Idemo prvo demistificirati jednu stvar. HDZ bi trgovao i to je točno. To je jasno rekao premijer Andrej Plenković, a nakon njega i ministar pravosuđa Damir Habijan. Gospodin Grmoja govori da mi trgujemo i naravno, tu je polutočan i poluistinit s tom informacijom. Od početka komuniciramo nekoliko stvari: jedna je da nema nikakvog smisla i protuustavno je povezivati proces izbora predsjednika Vrhovnog suca i proces izbora sudaca Ustavnog suda. Oni su suštinski odvojeni. Mi želimo na dva potpuno odvojena postupka popuniti institucije - poručio je.

O izboru sudaca govorio je i zastupnik Domovinskog pokreta Ivan Kukavica, koji smatra kako je riječ o temi koja se ne bi trebala pretvarati u politički sukob.

- Ne volim izraz politička trgovina, radi se o političkom dogovoru. Poučeni iskustvom, mislim da je dobar prijedlog vladajuće većine da više ne politiziramo s tim pitanjem. Sama institucija USUD-a je bitna za funkcioniranje sustava - naglasio je Kukavica.

Istaknuo je i kako njegova stranka pri izboru kandidata razmatra njihove stavove i životopise, a osvrnuo se i na ranije postupke pred Ustavnim sudom, osobito na situaciju povezanu s dočekom rukometaša u Zagrebu:

- Kada je Gradska skupština Grada Zagreba poslala na ocjenu ustavnosti odluku Vlade o preuzimanju dočeka rukometaša, dogodio se apsurd. Oni su poslali to na USUD, a istovremeno su osporili ustavno pravo jednom pjevaču da pjeva. Dokle bismo došli kada bi ti suci predstavljali stavove koji ne odražavaju volju saborskih zastupnika koji ih biraju.