Grmoja tvrdi: Ministarstvo uprave manipulira potpisima

Saborski zastupnici Mosta nisu u četvrtak u Ministarstvu uprave dobili na uvid kontrolne liste sa 40 tisuća nevažećih potpisa za raspisivanje državnih referenduma, a nakon što im je poslijepodne državna tajnica Josipa Rimac u saborski Klub dostavila, kako je rekla, mogućnost uvida u APIS-u, Nikola Grmoja je novinarima izjavio da Ministarstvo manipulira potpisima i saborskim zastupnicima.

Mostovci su, naime, u četvrtak ujutro došli u Ministarstvo nakon što im je ministar Lovro Kuščević u jučerašnjoj saborskoj raspravi o Vladinom izvješću o provjeri potpisa za raspisivanje dva referenduma rekao da mogu doći u Ministarstvo. Napomenuo je da kontrolne liste nisu uništene nego se nalaze na aplikaciji koja se čuva u APIS-u.

U Ministarstvu su Mostovcima jutros rekli da moraju podnijeti formalni zahtjev za uvid u liste, što su potom i učinili, nakon čega su ih obavijestili da će im državna tajnica Josipa Rimac u saborski Klub donijeti liste na uvid.

Međutim, sastanak u Klubu zastupnika Mosta je potrajao svega nekoliko minuta jer, prema tvrdnjama Mostovaca, ni ovaj put nisu dobili na uvid kontrolne liste nego su samo mogli provjeriti vlastite potpise koje su dali za raspisivanje referenduma o izbornim promjenama.

„Svjesno nas manipuliraju“, ocijenili su Mostovci potez Ministarstva da im njihove potpise, koje nisu ni tražili, dostave u Sabor.

Prema njihovom mišljenju to je dokaz da su kontrolne liste uništene i da se u Ministarstvu manipuliralo jer, kažu, sada nitko ne može provjeriti kako je Ministarstvo odredilo da je baš spomenutih 40 tisuća, i kojih to točno 40 tisuća potpisa, nevažeće.

Rimac: Klub zastupnika Mosta nije preuzeo odgovor, pa ćemo im poslati pisanim putem

„S obzirom na to da su zastupnici Kluba Mosta jutros u Ministarstvu uprave zatražili uvid u kontrolne liste za nevažeće potpise, zatražili smo od njih da to naprave sukladno proceduri, u pisanom formatu. Kada su to napravili, mi smo odgovorili, znajući da je sutra ovo na dnevnom redu za glasovanje u Hrvatskom saboru, da ćemo im dostaviti to sad u Klub. Dostavili smo im odgovor i mogućnost uvida u APIS-u za sutra, osobno smo to dostavili ovdje, no Klub zastupnika Mosta nije preuzeo odgovor, pa ćemo im poslati pisanim putem“, kazala je nakon kratkog sastanka s Mostovcima državna tajnica Rimac.

Upitana što je to točno donijela Mostu, Rimac se pozvala na Zakon o zaštiti osobnih podataka zbog kojih ne može otkriti.

„Ja ne mogu kršiti taj zakon, i reći što smo donijeli. Aplikacija u koju su uneseni nevažeći potpisi je u APIS-u i to smo im omogućili. Sukladno zaštiti osobnih podataka mogu provjeriti potpise ako imaju privolu onih čiji su potpisi nevažeći“, izvijestila je državna tajnica. Na inzistiranje novinara rekla je da je donijela Grmojin i Podolnjakov potpis.

Grmoja: Donijeli su nam naše potpise

„Kako da znamo koji su potpisi nevažeći ako je taj popis uništen“, upitao je Grmoja, dodavši da su bili spremni potpisati i izjavu o tajnosti podataka.

„Donijeli su nam naše potpise; dakle, moj i profesora Podolnjaka koje smo dali za promjenu izbornog zakonodavstva, a možemo doći sutra u APIS opet provjeriti svoje potpise, dakle, vidjeti vjerujemo li sami sebi i svojim potpisima. Zašto da to uzmemo i time pristanemo na svjesnu manipulaciju s kojom su došli u Sabor“, izjavio je Grmoja.

Ustvrdio je da ministar Kuščević tijekom rasprave očito nije govorio istinu.

„Na njegov poziv smo otišli u Ministarstvo, jutros su nam tamo rekli da napišemo službeni zahtjev, mi smo to učinili, i sad su nam rekli da možemo imati uvid u svoje potpise. Mi ćemo tražiti i u APIS-u, ali jasno je da nam ne daju. Kako da mi po Hrvatskoj skupljamo suglasnosti kada ne znamo kojih je to 40 tisuća potpisa proglašeno nevažećim i da tražimo te ljude“, rekao je Grmoja. Dodao je da iako kao zastupnik ne može provjeriti točnost kontrolnih lista, sutra mora u Saboru glasati o tome da se nisu ispunili uvjeti za raspisivanje referenduma.