ZAŠTO MILANOVIĆ ŠUTI?

Grmoja: Vlast želi porobiti institucije i zaštiti političku elitu

Zagreb: Nikola Grmoja o Thompsonovom koncertu i jučerašnjim izjavama Damira Biloglava | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Saborski zastupnik govorio je o smjenama u poreznom USKOK-u, odnosno Samostalnom sektoru za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave

Smjene vodećih ljudi u Samostalnom sektora za financijske istrage, poznatog kao porezni USKOK, pokazuje da vladajući ne žele ojačati institucije već ih porobiti kako bi se zaštitila politička elita, rekao je u srijedu saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

"Vlast nema interesa da institucije ojača, nego da ih porobi kako bi se zaštitila politička elita i ministrica Obuljen Koržinek. Svi se sjećate sukoba nadležnosti između EPPO-a i (Ured europskog javnog tužitelja) i DORH-a vezano uz slučaj Geodezija i navodno su ključni ljudi poreznog USKOK-a smatrali da je to posao za EPPO", kazao je Grmoja na konferenciji za medije u središnjici Mosta.

Saborski zastupnik govorio je o smjenama u poreznom USKOK-u, odnosno Samostalnom sektoru za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave. Grmoja tvrdi da su smjene politički motivirane zbog prošlogodišnjeg slučaja Geodezija, u kojem se pod povećalom našao posao 3D snimanja zgrada fakulteta oštećenih u potresu, a u kojem su uhićeni bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo, profesor Boško Pribičević i konzervator u Ministarstvu kulture Davor Trupković.   

"Dvije trećine djelatnika, ne političara, je pisalo ministru financija jer žele znati zašto je došlo do smjena. Ako vam dvije trećine djelatnika potpiše pismo, to pokazuje njihovu hrabrost, ali i duboko uvjerenje da se događa nešto što nije dobro za tu instituciju", naglasio je Grmoja.

Ministar financija Marko Primorac prošlog je tjedna, nakon sjednice Vlade, negirao da se radi o političkim smjenama. Imenovanje novih voditelja službi obrazložio je kadrovskim rotacijama koje su uobičajene, dok je za voditelja Samostalnog sektoru za financijske istrage Antuna Matkovića rekao da odlazi jer je napunio 65 godina.

Zašto šuti oporba i Milanović?

Zastupnik Mosta ocijenio je da je porezni USKOK dobro radio svoj posao jer je u zadnjih deset godina podnio 81 kaznenu prijavu protiv više od 800 osoba i institucija. Ostale oporbene stranke i predsjednika države Zorana Milanovića prozvao je zbog šutnje o ovom slučaju.

Nakon što je zastupnik Mosta Ivica Ledenko najavio pokretanje opoziva ministrice kulture i medija zbog financiranja kulturnih festivala koji su izazvali nezadovoljstvo dijela braniteljskih udruga, Grmoja ističe da je on zadnji koji podržava zabrane bilo kojeg izvođača, predstave ili festivala.

"Ovo je slobodna zemlja. Ali, hajmo malo propitati financiranje. Hajmo malo vidjeti koliko određeni autori dobivaju novca od države. Ne možete pljuvati po temeljima ove zemlje i tražiti financiranje. To je bila namjera kolege Ledenka", kazao je.

Što se unutarstranačkih izbora tiče, Grmoja će o svojoj kandidaturi, ukoliko je bude, najprije obavijestiti stranačka tijela.

"Napravit ću sve da Most bude što snažniji, da bude narodni pokret koji će se suprotstaviti globalističkim politikama HDZ-a i ljevice, koji će zaštiti hrvatskog radnika i seljaka i koji će pobjeđivati na izborima", poručio je zastupnik Mosta.

