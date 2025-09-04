Obavijesti

IMA I VIZIJU ZA MOST

Grmoja zbog ministrice kulture prozvao ljevicu: 'Njezina smjena očito nije po njihovoj volji'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Grmoja zbog ministrice kulture prozvao ljevicu: 'Njezina smjena očito nije po njihovoj volji'
Zagreb: Nikola Grmoja o Thompsonovom koncertu i jučerašnjim izjavama Damira Biloglava | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Inicijativa je, kako kaže Grmoja, tu kako bi prokazala licemjerje ljevice koja nakon toliko opoziva ministara sada kaže da nećemo jednu lastu smjenjivati

Dakle nećemo smjenjivati ministricu koja je pod optužbama za ozbiljni kriminal i koja treba biti istražena od europskog tužitelja i ministricu koja je očito po volji ljevice jer financira lijeve udruge, prokomentirao je Nikola Grmoja inicijativu Mosta oko opoziva ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.

Grmoja je za Dnevnik Nove TV objasnio zašto žele njezin opoziv. Inicijativa je, kako kaže, tu kako bi prokazala licemjerje ljevice koja nakon toliko opoziva ministara sada kaže da nećemo jednu lastu smjenjivati.

- Ako vi idete u jedan Benkovac i tamo idete ljude preodgajati i prodajete im priču da ćete dekonstruirati domovinski rat i mitove o domovinskom ratu, a tamo uopće nemate publiku za to i da vas financira država javnim novcem, meni je to suludo. Idite u Zagreb tamo sigurno imate za to publiku, ali u Benkovcu sigurno nema.

KOMENTIRAO SMJENE Grmoja: HDZ je radio pritisak na porezni Uskok kako bi zaštitio Zdravka Mamića u aferi Dinamo
Grmoja: HDZ je radio pritisak na porezni Uskok kako bi zaštitio Zdravka Mamića u aferi Dinamo

Otkrio je i što im je glavni cilj.

- Navest ćemo sve što je Obuljen financirala, kao i ovaj kriminal u aferi geodezija i ne znam onda kako će se ljevica iz toga izvući, da to ne podrži, a još gore ne znam kako će ovi koji se predstavljaju kao nekakvi desničari unutar HDZ-a i DP-a biti protiv takve inicijative

Zatim se osvrnuo i na njegovu 'viziju Mosta'. 

- Ja bih volio da u Mostu bude više kandidata i da se sučele vizije i da članovi Mosta kažu onda kakav Most žele", no nije jasno rekao hoće li se kandidirati - poručio je.

