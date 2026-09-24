Grmoja želi inspekcije u Pripuzovim tvrtkama nakon što je buknuo požar kod Rijeke

Zastupnik i predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je u četvrtak Vladu da pošalje inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i druge tvrtke koje se bave otpadom, a nakon izbijanja požara u Metisu na Kukuljanovu kod Rijeke, upitavši što se u tim postrojenjima spaljuje i jesu li požari doista nesreće.

"Zašto Andrej Plenković i 'možemovci' koji imaju ugovore s Petrom Pripuzom šute o Petru Pripuzu? Zašto šute o tome da se u njegovim postrojenjima konstantno događaju požari", upitao je Grmoja na konferenciji za medije u Saboru.

Podsjetio je na ranije požare u tvrtkama povezanim s Pripuzom, uključujući slučaj na Dravi u Osijeku. "Priča se o spalionicama, pa mi već imamo spalionice. Ovaj opasni otpad se spaljuje s vremena na vrijeme i svi se čude", ironično je ustvrdio.

Postavlja pitanje što se spaljuje u tim postrojenjima i jesu li to doista nesreće ili su požari namjerno izazvani?

"Zašto o tome nitko ne govori? Nemaju hrabrosti reći, ali mi imamo", rekao je Grmoja i pozvao Vladu da pošalje "sve moguće inspekcije" u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da se vidi "zašto se ponavljaju požari u tim postrojenjima", poručio je.

Grmoja načelno podržava DP-ovu inicijativu osnivanja posebne ustanove koja bi se bavila grobištima nakon Drugog svjetskog rata. To je jedno razdoblje naše prošlosti koje treba istražiti i svim žrtvama dati dužno poštovanje na način da i država stane iza toga, naglasio je, upitan za tu inicijativu.

"Netko će reći da DP sada to radi zbog političkih bodova jer su na dnu, ali mene ne zanimaju motivi. Kada bih ulazio u motive zašto se nešto predlaže u Hrvatskom saboru, vrlo vjerojatno ne bih ništa podržao, ali ovdje nisu bitni motivi, bitno je ono što je ispravno. Mi imamo jednu činjenicu da cijelo to razdoblje od 1945. i prije do 1990. nije istraženo na pravi način, da žrtve nisu valorizirane i to je ono što trebamo svakako mijenjati", rekao je.

O toj inicijativi trebalo se, pišu mediji, raspravljati na današnjoj sjednici Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata na čijem je čelu predsjednik DP-a Ivan Penava, a koja je odgođena zbog, neslužbeno se doznaje, nedostatka kvoruma.