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VOJNA VJEŽBA

'Gromovi' uvježbavali desante iz zraka i s mora: Vježbali su danju i noću diljem Dalmacije

Piše HINA,
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'Gromovi' uvježbavali desante iz zraka i s mora: Vježbali su danju i noću diljem Dalmacije
Foto: MORH/ T. Brandt
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Pripadnici 2. mehanizirane bojne zajedno s HRM-om i HRZ-om uvježbavali su zračni i pomorski desant te urbane operacije u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji

Pripadnici 2. mehanizirane bojne "Gromovi" Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske proveli su od 20. do 25. rujna intergranske obučno-vježbovne aktivnosti u suradnji s postrojbama Hrvatske ratne mornarice (HRM) i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ). Obuka u Dalmaciji je obuhvatila zračni desant HRZ-ovim helikopterima, pomorski desant plovilima HRM-a, uključujući desantni brod minopolagač i desantni jurišni brod te urbane operacije, izvijestili su iz Ministarstva obrane u subotu.

Glavnu obučnu skupinu "Gromova" na lokacijama u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji činile su namjenski organizirane snage razine satnije.

Vježbe su provedene u dnevnim i noćnim uvjetima, većinom u vojarni "Admiral flote Sveto Letica-Barba", a broj uključenih pripadnika, intenzitet obuke i raznolikost scenarija najveći su u ciklusu intergranskih vježbi koje je Gardijska mehanizirana brigada sa suradnicima počela prije dvije godine, naglasili su iz MORH-a.

Zamjenik zapovjednika 3. satnije 2. mehanizirane bojne natporučnik Jakov Marijanović istaknuo je da su "Gromovi" na vježbi pokazali izrazitu motiviranost, kojoj pridonose zanimljivost i izazovnost zadaća te suradnja s pripadnicima dviju tehničkih grana Oružanih snaga RH.

- Radili smo do kasnih noćnih sati, bilo je puno znanja koje smo trebali usvojiti, a na nama je bilo da se pripremimo i sve zadaće izvršimo na pravi način - rekao je natporučnik Marijanović.

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