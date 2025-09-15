Grožđa nikad više, ali kupaca nema: 'Ovo je žalosno. Neka ministar pošalje inspekcije'

I dok vinogradare ove godine ne brine urod grožđa, veliku glavobolju ovog puta im zadaje otkup. Tako je barem na području Vrgorca gdje zbog problema s otkupom tone grožđa propadaju.

- Ovo je žalosno. Na lozi koja ima do 5 kg grožđa sada sve propada. Ne znam što da radim - pričao je razočarani vinogradar za RTL.

Davor Barbir, predsjednik Udruge voćara i potpredsjednik Udruge vinara iz Draževitića, od 5 tona grožđa prodao je svega 500 kilograma.

- Ja ne znam tko stoji iza koga, ja ne ulazi u to, ali samo ja znam da mi mali poljoprivrednici nismo zaštićeni i nemamo se kome obratiti - pojasnio je.

I dok se vinogradari snalaze na sve načine, poražavajući podaci otkrivaju da je od siječnja do svibnja ove godine uvezeno 25,4 posto više grožđa nego lani u isto vrijeme.

- Evo ja sad molim ministra da pošalje inspekcije, carine, inspektore, da uđu u pijacu, zatvore pijacu i fino vide čije je grožđe da li je uvozno da li je naše - zaključio je vinogradar Zdenko.