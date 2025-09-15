Obavijesti

News

Komentari 0
PROBLEMI ZBOG PREKUPACA

Grožđa nikad više, ali kupaca nema: 'Ovo je žalosno. Neka ministar pošalje inspekcije'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Grožđa nikad više, ali kupaca nema: 'Ovo je žalosno. Neka ministar pošalje inspekcije'
Foto: 123RF

I dok se vinogradari snalaze na sve načine, poražavajući podaci otkrivaju da je od siječnja do svibnja ove godine uvezeno 25,4 posto više grožđa nego lani u isto vrijeme

I dok vinogradare ove godine ne brine urod grožđa, veliku glavobolju ovog puta im zadaje otkup. Tako je barem na području Vrgorca gdje zbog problema s otkupom tone grožđa propadaju.

- Ovo je žalosno. Na lozi koja ima do 5 kg grožđa sada sve propada. Ne znam što da radim - pričao je razočarani vinogradar za RTL.

Davor Barbir, predsjednik Udruge voćara i potpredsjednik Udruge vinara iz Draževitića, od 5 tona grožđa prodao je svega 500 kilograma.

DA VAS ČUJEMO FOTO ANKETA Koga biste zvali na berbu? Nives ili Milanovića?
FOTO ANKETA Koga biste zvali na berbu? Nives ili Milanovića?

- Ja ne znam tko stoji iza koga, ja ne ulazi u to, ali samo ja znam da mi mali poljoprivrednici nismo zaštićeni i nemamo se kome obratiti - pojasnio je.

I dok se vinogradari snalaze na sve načine, poražavajući podaci otkrivaju da je od siječnja do svibnja ove godine uvezeno 25,4 posto više grožđa nego lani u isto vrijeme.

- Evo ja sad molim ministra da pošalje inspekcije, carine, inspektore, da uđu u pijacu, zatvore pijacu i fino vide čije je grožđe da li je uvozno da li je naše - zaključio je vinogradar Zdenko.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...
TRAGEDIJA

STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...

40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo
Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."
KRŠ I LOM U ZAGREBU

Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."

Grupica prijatelja koja se vraćala iz noćnog izlaska vidjela je nesreću u zagrebačkoj Selskoj ulici te su ponudili pomoć mladiću koji se autom zabio u stup. Došli su policija i Hitna pomoć, on se samo lakše ozlijedio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025