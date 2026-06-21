Europski tužitelji za Hrvatsku istražuju 601 milijuna eura štete, ali velik broj predmeta ne prati uvijek jednaka brzina i vidljivost rezultata, otkriva velika analiza u novom broju tjednika Express
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Gube li europski tužitelji bitku u Hrvatskoj?! Nakon Beroša više ne djeluju nedodirljivo...
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Je li rad europskih tužitelja za Hrvatsku obuzdan ili djelomično izoliran kako bi se unosilo što manje nemira među vladajuće i dužnosnike HDZ-a, odnosno je li, nakon što je glavni državni odvjetnik krajem 2024. preuzeo predmet u slučaju Beroš, splasnuo njihov zamah, čini se da je ponajprije stvar dojma i ovisi o tome tko to promatra.
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