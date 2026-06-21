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Gube li europski tužitelji bitku u Hrvatskoj?! Nakon Beroša više ne djeluju nedodirljivo...

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 6 min
Gube li europski tužitelji bitku u Hrvatskoj?! Nakon Beroša više ne djeluju nedodirljivo...
Zagreb: Tamara Laptoš imenovana je za hrvatskog predstavnika u Uredu europskog tužitelja | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Europski tužitelji za Hrvatsku istražuju 601 milijuna eura štete, ali velik broj predmeta ne prati uvijek jednaka brzina i vidljivost rezultata, otkriva velika analiza u novom broju tjednika Express

Je li rad europskih tužitelja za Hrvatsku obuzdan ili djelomično izoliran kako bi se unosilo što manje nemira među vladajuće i dužnosnike HDZ-a, odnosno je li, nakon što je glavni državni odvjetnik krajem 2024. preuzeo predmet u slučaju Beroš, splasnuo njihov zamah, čini se da je ponajprije stvar dojma i ovisi o tome tko to promatra.

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Komentari 12
Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme
UPALJEN ALARM

Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme

Na snazi su žuta i narančasta upozorenja za više hrvatskih regija. Meteorolozi upozoravaju na moguće jače pljuskove s grmljavinom te vrlo visoke temperature i toplinski val.
FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta
HOROR U ZAGREBU

FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu noćas je došlo do stravičnog sudara BMW-a i Audija nakon kojeg je BMW odletio u rasvjetni stup. Morali su intervenirati vatrogasci kako bi izvukli ženu iz smrskanog auta te skinuli muškarca koji je ostao visjeti na vozilu.
JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'
REZALI AUTO DA IZVUKU ŽENU

JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati

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