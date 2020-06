Guglaju Lidiju Bačić, a dobiju Branka Bačića: Zastupnik skupio klikove na račun pjevačice?

Internet stranica Branka Bačića ima više od 1400 pregleda, po čemu je saborski rekorder. Zastupnik kaže da je to rezultat njegovih aktivnosti, ali teoretičari zavjere vjeruju kako je uzrok prezime koje dijeli s pjevačicom

<p>Kad HDZ-ov <strong>Branko Bačić</strong> progovori, serveri se ruše! Ovaj Blaćanin, rođen u Dubrovniku, obara rekorde čitanosti kad je riječ o saborskim zastupnicima. Od 151 zastupnika, jedino je njegova web stranica posjećena više od tisuću puta. Točnije, posjećena je tisuću četiri stotine trideset i jednom! I Pernar se može postidjeti.</p><p>Klikabilnost? Dantonovski govori? "Bustanje" stranice (plaćanje oglasa da bi stranica dolazila do većeg broja korisnika)? Što je tajna viralne privlačnosti ovog sivkastog meštra procedura, Šeksova nasljednika lišena Šeksove dijabolične osobnosti? Branko Bačić sve pripisuje velikoj aktivnosti."Ne znam je li to kompliment mom radu ili ne, pretpostavljam da je razlog zanimanju moj rad u Hrvatskom saboru, činjenica da sam bio vrlo aktivan“, rekao je Hini, ističući kako je bio jedan od sedam najaktivnijih zastupnika u ovom sazivu Sabora...Moguće je da je Bačić u pravu, no zli jezici i teoretičari zavjere nude alternativno objašnjenje.</p><p>Tajna je, kažu, u prezimenu. Kako to, upitat ćete se. Pa jednostavno - Bačić nosi isto prezime kao i <strong>Lidija Bačić</strong>, pa ljudima koji po bespućima weba tragaju za Lidijom tražilice među prvim ponuđenim stranicama ponude onu Branka Bačića. Ljudi onda uđu i izađu a semafor leti u nebo. To je nevolja sa tražilicama: ako u Google upišete Afrika, dobit ćete par članaka o kontinentu, ali ništa manje o <strong>Sandri Africi.</strong></p><p>Tako je, svojedobno, <strong>Boris Dežulović </strong>navodno rekao da je knjigu naslovio sa "Zločin i kazna" zato da bi knjižari, kad radoznala publika nahrli u knjižnicu pa zatraži taj naslov, morali pitati - a čiju, od Dostojevskog ili Dežulovića? Možda je, dakle, i ovaj put riječ o komediji zabune. A najvažnija razlika između Lidije Bačić i Branka Bačića ipak je u tome da Lidiju ne treba bustati. Tajna je njene klikabilnosti javna, očita, pa je moguće da je prezimenjak samo koleteralni profiter silne popularnosti splitske pjevačice.</p>