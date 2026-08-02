GUP, MAFIJA, PR Slučaj Mate Frankovića: 'Čuvar Dubrovnika' u trci za Plenkijeva nasljednika?
NOVI EXPRESS Dok se širi priča kako je HDZ-ovac na meti kriminalnih klanova, upućeni izvori tvrde da prefrigani gradonačelnik provodi strategiju uspona u stranci...
U razmaku od svega nekoliko dana Mato Franković, HDZ-ov gradonačelnik Dubrovnika, postao je glavna tema dvaju političkih tjednika, ali iz potpuno različitih razloga. U jednom je predstavljen kao političar kojemu zbog obračuna s građevinskim interesima prijete međunarodni kriminalni klanovi, a u drugom kao gradonačelnik koji navodne prijetnje koristi za vlastito političko pozicioniranje.