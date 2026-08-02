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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
POTENCIJALNI KANDIDAT? PLUS+

GUP, MAFIJA, PR Slučaj Mate Frankovića: 'Čuvar Dubrovnika' u trci za Plenkijeva nasljednika?

Piše Tea Kvarantan Soldatić,

NOVI EXPRESS Dok se širi priča kako je HDZ-ovac na meti kriminalnih klanova, upućeni izvori tvrde da prefrigani gradonačelnik provodi strategiju uspona u stranci...

U razmaku od svega nekoliko dana Mato Franković, HDZ-ov gradonačelnik Dubrovnika, postao je glavna tema dvaju političkih tjednika, ali iz potpuno različitih razloga. U jednom je predstavljen kao političar kojemu zbog obračuna s građevinskim interesima prijete međunarodni kriminalni klanovi, a u drugom kao gradonačelnik koji navodne prijetnje koristi za vlastito političko pozicioniranje.

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Komentari 21
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