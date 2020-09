Dorris, koja danas ima 48 godina i majka je blizankinja, rekla je da je razmi\u0161ljala ranije javno ispri\u010dati svoju pri\u010du, pogotovo nakon \u0161to je 2016. godine nekoliko \u017eena javno objavilo sli\u010dne optu\u017ebe protiv tada\u0161njeg republikanskog kandidata za predsjednika. No odlu\u010dila se ne javljati se, dijelom i zato \u0161to je mislila da bi to moglo na\u0161tetiti njezinoj obitelji.

- Sad, kada \u0107e moje djevojke navr\u0161iti 13 godina osje\u0107am se du\u017eno re\u0107i \u00a0i javno da nikome ne smijete dopu\u0161tati da \u010dini ne\u0161to \u0161to ne \u017eelite. \u017delim im biti uzor, \u017eelim da moje curice vide da nisam \u0161utjela nego se suprotstavila nekome tko je u\u010dinio ne\u0161to neprihvatljivo - kazala je Amy.

Dorris je rekla da je s Trumpom \u00a0provela nekoliko dana u rujnu 1997. nakon \u0161to ju je tada\u0161nji de\u010dko Jason Binn na du\u017ei vikend odveo u New York. U to je vrijeme Dorris \u017eivjela s prijateljima u Boca Ratonu na Floridi, redovito putuju\u0107i u Miami zbog manekenstva i povremenog gluma\u010dkog posla. Binn, osniva\u010d nekoliko luksuznih modnih i lifestyle magazina, bio je Trumpov prijatelj 1999. godine, a navodno je Trumpa opisao kao svog \"najboljeg prijatelja\".

'Gurnuo mi je jezik u grlo, a ja sam ga istisnula zubima': Još jedna žena optužila Trumpa

'Samo mi je gurnuo jezik u grlo, a ja sam ga odgurnula. I tada mu je stisak postao čvršći, a ruke su mu bile posvuda. Po cijeloj mojoj guzi, grudima, leđima, svemu' , ispričala je bivša manekenka

<p>Još jedna žena, točnije bivša manekenka, optužila je američkog predsjednika Donalda Trumpa da ju je seksualni napao na teniskom turniru US Open prije više od dva desetljeće, u navodnom incidentu zbog kojeg se osjećala 'bolesno' i 'povrijeđeno'.</p><p>U ekskluzivnom intervjuu za <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/17/donald-trump-accused-of-sexual-assault-by-former-model-amy-dorris?CMP=Share_AndroidApp_Other" target="_blank">Guardian</a>, <strong>Amy Dorris</strong> tvrdi je da ju je Trump odveo ispred kupaonice u svojoj VIP loži na turniru u New Yorku 5. rujna 1997.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dorris, koja je tada imala 24 godine, optužuje Trumpa da joj je silom gurnuo jezik u usta, napao je i držao u stisku iz kojeg nije mogla pobjeći.</p><p>- Samo mi je gurnuo jezik u grlo, a ja sam ga odgurnula. I tada mu je stisak postao čvršći, a ruke su mu bile posvuda. Po cijeloj mojoj guzi, grudima, leđima, svemu - ispričala je.</p><p>- Bila sam zarobljena u njegovom stisku i nisam se mogla izvući - rekla je i dodala: 'Ne znam kako to zovete kad zabadate jezik samo nekome u grlo. Ali istisnula sam ga zubima. Gurala sam ga. I mislim da sam ga možda ozlijedila'.</p><p>Trump je putem svojih odvjetnika najoštrije demantirao da je ikad uznemiravao, zlostavljao ili se neprimjereno ponašao prema Dorris.</p><p>Dorris, koja živi na Floridi, Guardianu je pružila dokaze koji podupiru njezinmi priču o susretima s Trumpom, uključujući kartu za US Open i šest fotografija na kojima se vidi kako je magnat za nekretnine tijekom turnira nekoliko dana proveo u New Yorku. Trump je tada imao 51 godinu i bio je oženjen svojom drugom suprugom Marlom Maples.</p><p>Njezine je navode također potvrdilo nekoliko ljudi kojima se povjerila u vezi s incidentom. Uključuju prijateljicu iz New Yorka i Dorrisinu majku, koje je kontaktirala odmah nakon navodnog incidenta, kao i terapeuta i prijatelje s kojima je razgovarala u godinama od tada. Svi su rekli da je Dorris s njima podijelila detalje navodnog incidenta koji se podudaraju s onim što je kasnije rekla za Guardian.</p><p>Dorris, koja danas ima 48 godina i majka je blizankinja, rekla je da je razmišljala ranije javno ispričati svoju priču, pogotovo nakon što je 2016. godine nekoliko žena javno objavilo slične optužbe protiv tadašnjeg republikanskog kandidata za predsjednika. No odlučila se ne javljati se, dijelom i zato što je mislila da bi to moglo naštetiti njezinoj obitelji.</p><p>- Sad, kada će moje djevojke navršiti 13 godina osjećam se dužno reći i javno da nikome ne smijete dopuštati da čini nešto što ne želite. Želim im biti uzor, želim da moje curice vide da nisam šutjela nego se suprotstavila nekome tko je učinio nešto neprihvatljivo - kazala je Amy.</p><p>Dorris je rekla da je s Trumpom provela nekoliko dana u rujnu 1997. nakon što ju je tadašnji dečko Jason Binn na duži vikend odveo u New York. U to je vrijeme Dorris živjela s prijateljima u Boca Ratonu na Floridi, redovito putujući u Miami zbog manekenstva i povremenog glumačkog posla. Binn, osnivač nekoliko luksuznih modnih i lifestyle magazina, bio je Trumpov prijatelj 1999. godine, a navodno je Trumpa opisao kao svog "najboljeg prijatelja".</p>