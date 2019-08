Kolona prema Lučkom 14 km, vozi se usporeno do Bosiljeva

Vrlo je gust promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti. Povremeno se vozi u kolonama uz zastoje.

Na A1 Zagreb-Split-Ploče, kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora od čvora Jankomir kolona je oko 5 km, a od čvora Kosnica (A3) kolona je oko 14 km, izvijestili su iz HAK-a. Pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko dva kilometra.

Zbog prometne nesreće između od vijadukta Rovanjska do vijadukta Baričevići  (na 235.km) u smjeru Zagreba, vozi se otežano u koloni, a na dionici od naplate Lučko do čvora Bosiljevo vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone,

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zastoji su povremeno kod odmorišta, naplatnih postaja i pred tunelima u smjeru mora i unutrašnjosti.A3 Bregana-Lipovac:

Kolona osobnih i teretnih vozila kod graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Republike Srbije duga je oko dva kilometra.

Na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrana se odnosi na važnije državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC23 (Žuta Lokva-Senj), ... pa se na tim cestama očekuje i nešto protočnija vožnja.

Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1, Ličkoj magistrali. Zabrane su u subotu od 4 do 14 sati i u nedjelju od 12 do 23 sata te u ponedjeljak od 14 do 23 sata.

Zbog pojačanog priljeva vozila prema granicama i graničnih kontrola moguća su duža čekanja.

U pomorskom prometu nema poteškoća.(ir)

