Gusta magla diljem Hrvatske: 'Vozači, pazite na skliske ceste!'
Gusta magla je u jutarnjim satima sakrila gotovo cijelu kontinentalnu Hrvatsku i Slavoniju. Na Jadranu se probilo sunce, a od sredine dana očekuje se sunčano vrijeme i u ostatku zemlje.
- Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ujutro uz obalu i bura. Najviša temperatura jako će ovisiti o dugotrajnosti magle, na kopnu većinom od 7 do 12, u Gorskom kotaru i Lici i viša, a na Jadranu od 16 do 20 °C - navode iz DHMZ-a.
Iz HAK-a upozoravaju na vlažne i skliske kolnike, a promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama.
- Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok, u zoni radova u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni od oko pet kilometara - navode iz HAK-a.
Zbog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis (DC1) na vijaduktu Jamani u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa.
