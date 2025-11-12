Obavijesti

Gusta magla diljem Hrvatske: 'Vozači, pazite na skliske ceste!'

Piše Ivan Štengl, Hina,
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Iz HAK-a upozoravaju na vlažne i skliske kolnike, a promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama

Gusta magla je u jutarnjim satima sakrila gotovo cijelu kontinentalnu Hrvatsku i Slavoniju. Na Jadranu se probilo sunce, a od sredine dana očekuje se sunčano vrijeme i u ostatku zemlje.

- Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ujutro uz obalu i bura. Najviša temperatura jako će ovisiti o dugotrajnosti magle, na kopnu većinom od 7 do 12, u Gorskom kotaru i Lici i viša, a na Jadranu od 16 do 20 °C - navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Iz HAK-a upozoravaju na vlažne i skliske kolnike, a promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama.

- Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok, u zoni radova u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni od oko pet kilometara - navode iz HAK-a.

Zbog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis (DC1) na vijaduktu Jamani u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa.

