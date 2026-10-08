Guverner HNB-a: Potrošili smo bazen radne snage koji imamo. Moramo povećati produktivnost

Za održavanje solidne dinamike rasta ključno će biti ubrzati rast produktivnosti hrvatskoga gospodarstva. Poručio je to jučer guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Ante Žigman na financijskoj konferenciji "Izazov promjene". Najveću regionalnu financijsku konferenciju u Poreču su organizirali Udruga društva za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te Zagrebačka burza. Konferencija okuplja više od 600 sudionika iz domaće i međunarodne financijske zajednice, a ove godine pokrovitelj joj je Vlada RH.

Poreč: Financijska konferencija "Izazov promjene" | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Hrvatska bi za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati prije svega produktivnost jer smo 'potrošili ovaj bazen' radne snage koji smo do sada imali - izjavio je Žigman.

Odgovarajući na pitanje može li umjetna inteligencija povećati produktivnost, kazao je da je u svakom slučaju "potrebno povećati tehnološku opremljenost rada".

Kazao je da je neizvjesnost zbog rata na Bliskom istoku i kretanja cijena energenata i dalje izražena, što, naravno, utječe i na inflaciju. Istaknuo je da Europska središnja banka (ESB) pokušava suzbiti povećanjem kamatnih stopa, a o čijem će daljnjem eventualnom povećanju raspravljati i na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Poreč: Financijska konferencija "Izazov promjene" | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Prema razvoju situacije, ovisno o tome u kojem smjeru će cijena nafte ići, razmatrat će se i drugi instrumenti monetarne politike kojima ESB može djelovati na obuzdavanje inflacije - izjavio je Žigman.

Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija, rekao je da hrvatska ekonomija ne može nastaviti razvijati se jednakim intenzitetom bez razvijenog tržišta kapitala. U njegovu razvoju apostrofirao je izdanja "narodnih" obveznica i trezorskih zapisa, putem kojih je usmjeren 431 milijun eura prihoda od kamata. Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hanfe, Anamarija Staničić, ocijenila je i da su "narodne" obveznice i "trezorci" građanima pokazali da mogu imati koristi od tržišta kapitala, a ti instrumenti služe i za povratak povjerenja u domaću burzu.

Predsjednik UMFO-a Kristijan Buk poručio je da je mirovinska reforma prva prava strukturna reforma u Hrvatskoj, iznijevši i podatke da obvezni mirovinski fondovi trenutno imaju više od 2,4 milijuna članova i više od 29 milijardi eura imovine pod upravljanjem.

Pritom, do kraja 2025. građanima su zaradili oko 11,3 milijarde eura, a i najveći su domaći institucionalni ulagatelj, uz uloženih oko 15 milijardi eura u hrvatsko gospodarstvo.