Guverner Volgograda: U napadu je oštećena tvornica, najmanje je desetero ozlijeđenih

Najmanje je desetero ljudi ozlijeđeno, a oštećeni su i proizvodni pogoni jedne tvornice, napisao je guverner Andrej Bočarov na svom Telegram kanalu.

- Korišteni su brzi leteći objekti - rekao je, vjerojatno misleći na krstareće rakete.

Dodao je da je lokalno izbilo nekoliko požara koji su ugašeni. Stambene zgrade navodno nisu pogođene. Nije objavio pojedinosti o tomu koje je konkretno tvrtka bila meta napada.

Nepotvrđena ruska i ukrajinska medijska izvješća pišu da se radi o ruskoj tvornici oružja Titan-Barikady. Astra novosti su izvijestile da su se iz tvornice uzdizali visoki stupovi dima.

Napadi su izvedeni ukrajinskim krstarećim raketama Flamingo, objavila je web-stranica, pozivajući se na analizu slika i video snimaka.

Titan-Barikady proizvodi dijelove za raketne sustave Iskander, Jars i Topol-M, koji u principu mogu nositi i nuklearno oružje. Ukrajina odbija potpunu rusku invaziju još od veljače 2022.