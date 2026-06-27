Ukrajina je tijekom noći i u subotu rano ujutro krstarećim raketama napala industrijske pogone u ruskome gradu Volgogradu, prema službenim izvješćima.
Guverner Volgograda: U napadu je oštećena tvornica, najmanje je desetero ozlijeđenih
Najmanje je desetero ljudi ozlijeđeno, a oštećeni su i proizvodni pogoni jedne tvornice, napisao je guverner Andrej Bočarov na svom Telegram kanalu.
- Korišteni su brzi leteći objekti - rekao je, vjerojatno misleći na krstareće rakete.
Dodao je da je lokalno izbilo nekoliko požara koji su ugašeni. Stambene zgrade navodno nisu pogođene. Nije objavio pojedinosti o tomu koje je konkretno tvrtka bila meta napada.
Nepotvrđena ruska i ukrajinska medijska izvješća pišu da se radi o ruskoj tvornici oružja Titan-Barikady. Astra novosti su izvijestile da su se iz tvornice uzdizali visoki stupovi dima.
Napadi su izvedeni ukrajinskim krstarećim raketama Flamingo, objavila je web-stranica, pozivajući se na analizu slika i video snimaka.
Titan-Barikady proizvodi dijelove za raketne sustave Iskander, Jars i Topol-M, koji u principu mogu nositi i nuklearno oružje. Ukrajina odbija potpunu rusku invaziju još od veljače 2022.
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