“Pandemija je dovela do toga da su se lanci opskrbe, koji su u svijetu funkcionirali kao dobro podmazani sat, jednostavno prekinuli i nije moguće vrlo brzo uspostaviti njihovo funkcioniranje na način kao prije pandemije. Zato moramo biti strpljivi, dok god to traje imat ćemo i rast cijena, jer robe ne dolaze onom brzinom kao prije krize", objasnio je Vujčić.

Dodao je da stopa inflacije od 2,3 posto, koliko se očekuje ove godine, nije zapravo stopa zbog koje bi trebali biti zabrinuti.

"Sjećate se kada je stopa inflacije bila puno viša, a ova je stopa uostalom cilj središnjih banaka. Ono oko čega moramo biti zabrinuti je pitanje hoće li stopa inflacije nastaviti rasti i u budućnosti. Zapravo, inflacija bi trebala blago usporiti sljedeće godine, kad prvenstveno popusti pritisak na cijene energenata, jer su upravo cijene energenata doprinijele s polovinom rasta inflacije ove godine, ponajprije nafta i plin", ustvrdio je guverner Vujčić.

Osvrnuvši se na uvođenje eura u Hrvatsku, guverner je najavio informacijsku kampanju te je podržao potpredsjednika Vlade i ministra financija Zdravka Marića, koji je danas na konferenciji "Izazov promjene" u organizaciji Zagrebačke burze (ZSE) i Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) pozvao financijske institucije na transparentnost informiranja građana o uvođenju eura.

“Građani moraju biti dobro informirani, sve informacije moraju im biti dostupne. Mislim da je potrebno napraviti informacijsku kampanju, radi se o velikom logističkom pothvatu zamjene valute, a on traži informacijsku kampanju koju planiramo provesti iduće godine. Iduće godine ćemo jasno objasniti ljudima što mogu očekivati u pogledu tečaja, promjene cijena, plaća, kredita, depozita", naglasio je Vujčić.

Kako je rekao, princip konverzije iz kune u euro baziran upravo na tome da potrošač nakon konverzije ne može biti u lošijoj situaciji nego što je bio prije konverzije. "A tu govorimo i o konverziji kredita", naveo je Vujčić.

"Transparentnost u poslovanju je od iznimne važnosti i ona s jedne strane ovisi o bankama koje moraju vrlo jasno predočiti podatke o bilo kakvim financijskim proizvodima koje nude, a s druge strane o samim građanima odnosno klijentima koji moraju biti svjesni svih rizika koje ih čeka čim stupe na financijsko tržište", izjavio je.

Podsjetio je i da su trenutno kamatne stope na povijesno najnižim razinama te kako mora doći do normalizacije monetarne politike. "Mi imamo u ovome trenutku situaciju gdje su kamatne stope čak negativne na depozitu banaka, a to nije nešto što se u dugom roku može održati", zaključio je Vujčić.

Potrošače treba zaštititi od nepoštenih praksi

Komentirajući slučaj u kojem su navodno od 2008. do 2020. godine neke leasing kuće prevarila tisuće građana pogrešnim obračunavanjem rata i odgovarajući na pitanje koliko su građani zaštićeni na financijskom tržištu, guverner Vujčić je istaknuo da ukoliko dođe do nepoštenih praksi prema potrošačima, one moraju biti sankcionirane. "U budućnosti treba pokušati zaštititi potrošače od takvih nepoštenih praksi koje se mogu pojaviti", poručio je Vujčić.

Naime, regulatorna agencija Hanfa ranije ove godine provela je nadzor nad ukupno 15 leasing društava za razdoblje od 2008. do 2020. godine, a provedenim nadzorima Hanfa je utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti u 13 od 15 leasing društava u dijelu obračuna kamatnih stopa.

Nadzori su pokazali da je deset leasing društava, od 13 društava kod kojih su utvrđene nepravilnosti u obračunu kamata, neopravdano i jednostrano mijenjalo kamatne stope u ugovorima o leasingu (marže ili ukupne kamatne stope). To znači da su neka leasing društva, ne temelju jednostranog određivanja kamatne stope, obračunavala leasing rate/obroke po kamatnim stopama koje su bile veće od onih početno ugovorenih.

Kod tri leasing društva utvrđene su isključivo nepravilnosti koje se odnose na transparentnost aktualnih ugovornih odredbi, dok kod dva društva nisu utvrđene nepravilnosti.

Leasing društvima kod kojih su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti u dijelu aktualnih ugovornih odredbi naloženo je da s primateljima leasinga počnu sklapati ugovore na jasan i razumljiv način i da u njima bude jasno određen način obračuna kamatnih stopa i leasing obroka te uvjeti njihove izmjene, kao i da ugovore usklade sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, u dijelu obračuna kamata.

Također, Hanfa im je naložila dostavu pisanog očitovanja o aktivnostima koje su poduzeli prema primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano, netransparentno i jednostrano izmijenjene te objavu cjelokupnog rješenja Hanfe na naslovnici njihove internetske stranice, u trajanju od 60 dana, a sve kako bi primatelji leasinga i cjelokupna javnost bili jasno i transparentno informirani.

U srijedu je, pak, Sanja Mehinović, bivša direktorica RBA Leasinga, u intervjuu za portal Index iznijela optužbe o prijevari više desetaka tisuća klijenata koji su plaćali neosnovano visoku ratu na leasing kredite, pri čemu su oštećeni za otprilike 700 milijuna kuna.

