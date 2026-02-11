Obavijesti

News

Komentari 0
IZVJEŠĆE HAK-A

Gužva na zagrebačkoj obilaznici prema Lipovcu, magla i mokri kolnici otežavaju promet

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Gužva na zagrebačkoj obilaznici prema Lipovcu, magla i mokri kolnici otežavaju promet
Foto: HAK

HAK upozorava na gustu maglu u unutrašnjosti i povremene zastoje u zonama radova te na gradskim prometnicama

Admiral

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla, ponegdje vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

IZ HAK-A JAVLJAJU Oprez na cestama: Gužva na zagrebačkoj obilaznici, prometna nesreća kod Lučkog
Oprez na cestama: Gužva na zagrebačkoj obilaznici, prometna nesreća kod Lučkog

Zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji
IZMISLILA NAPAD U ZAGREBU

Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji

Časnu sestru optužili su za lažno prijavljivanje kaznenog djela, a policija je u istrazi otkrila da je časna sama kupila nož, u čemu su je snimile kamere, a optužnicu temelje i na njenom potpunom priznanju.
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026