HAK upozorava na gustu maglu u unutrašnjosti i povremene zastoje u zonama radova te na gradskim prometnicama
IZVJEŠĆE HAK-A
Gužva na zagrebačkoj obilaznici prema Lipovcu, magla i mokri kolnici otežavaju promet
Čitanje članka: < 1 min
Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla, ponegdje vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.
Zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama.
HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku