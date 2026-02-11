Gužva na zagrebačkoj obilaznici prema Lipovcu, magla i mokri kolnici otežavaju promet

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla, ponegdje vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

Zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.