Gužva u crnoj kronici: Zatvori puni 160 posto. Hitno grade nove: Požega, Perušić, Žažina...
Ukupni zakonski kapacitet hrvatskih kaznionica i zatvora iznosi 3932 mjesta za smještaj osoba lišenih slobode. Debelo je premašen broj zatvorenika
Na svakih 100 mjesta u hrvatskim zatvorima danas dolazi više od 160 zatvorenika. Prosječna popunjenost zatvora dosegnula je čak 160,55 posto, potvrdili su za 24sata iz Ministarstva. Iako je zakonski kapacitet odavno premašen, broj osoba lišenih slobode i dalje raste, a najveći pritisak trpe zatvori u kojima se nalaze istražni zatvorenici. Posebno je alarmantno stanje u zatvorenim uvjetima, gdje je popunjenost dosegla 146,79 posto.