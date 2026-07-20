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POJAČAN PROMET

GUŽVE I KOLONE Na Lučkom 5 km, zastoji i na Krčkom mostu

Piše Antonela Šaponja,
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GUŽVE I KOLONE Na Lučkom 5 km, zastoji i na Krčkom mostu
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Zagreb: Velike gužve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
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Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) od 13.45 sati, na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u oba se smjera vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje

Pojačan promet je i u ponedjeljak na hrvatskim cestama. Najveće gužve stvaraju se na autocesti A1 prema moru i Zagrebu, a vozači čekaju i na naplatnim postajama Lučko te na Krčkom mostu. Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) od 13.45 sati, na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u oba se smjera vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Velike gužve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera Zagreb: Velike gužve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera Zagreb: Velike gužve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera
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Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora promet je usporen od čvora Kosnica na zagrebačkoj obilaznici, dok je iz smjera Jankomira kolona duga oko pet kilometara. U smjeru Zagreba kod naplatnih postaja Lučko i Demerje kolone su duge oko jedan kilometar.

Na dionici između Otočca i Perušića uklonjena su vozila nakon prometne nesreće u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, no promet se i dalje odvija usporeno u koloni dugoj oko šest kilometara.

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Zagreb: Velike gužve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera VIDEO
Zagreb: Velike gužve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera | Video: 24sata/pixsell
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Gužve su i na autocesti A2, gdje je prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko četiri kilometra. Pojačan je promet i na zagrebačkoj obilaznici (A3) u smjeru zapada, gdje se mjestimice stvaraju kolone.

Zagreb: Velike gužve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera
Zagreb: Velike gužve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Na autocesti A7 dogodila se prometna nesreća između tunela Škurinje I i tunela Katarina u smjeru Križišća. Promet se odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a kolona je duga oko tri kilometra.

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Pojačan promet zabilježen je i na Krčkom mostu u oba smjera. Prema kopnu se vozi usporeno od Njivica, a prema otoku od čvora Kraljevica.

Zagreb: Velike gužve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera
Zagreb: Velike gužve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Na državnoj cesti DC1 usporeno se vozi između Rakovog Potoka i Jastrebarskog u smjeru Karlovca te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića u oba smjera.

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, dok u priobalju puše bura. Zabrane zbog bure trenutačno su na snazi samo na Jadranskoj magistrali (DC8). HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti te održavaju siguran razmak između vozila.

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