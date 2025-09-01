Gužve na gradskim cestama i obilaznicama, ponegdje magla

U ponedjeljak ujutro je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a dodatne poteškoće stvara magla na pojedinim dionicama, upozorava Hrvatski autoklub. Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane te na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok vozi se usporeno uz povremene zastoje. Mogući su i odroni, stoga se vozačima savjetuje povećan oprez i prilagođavanje brzine uvjetima na cesti.

Zbog vode na kolniku zatvorena je lokalna cesta Kotezi-Kutac (LC67203), a zbog radova ne prometuju sljedeće dionice: DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, DC29 Zlatar-Zlatar Bistrica, DC38 Požega-Pleternica (Kuzmica-Vesela), DC46 Đakovo-Vinkovci (Vođinci), DC51 Nova Gradiška-Požega (Baćin Dol-Rešetari), DC200 u Višnjanu, DC214 u Gunji (most), DC512 Makarska-Ravča (iznad tunela Stupica), DC546 Stojdraga-Krašić (Petričko Selo), kao i nekoliko lokalnih cesta u Istri zbog odrona.

Na autocestama su najavljeni kratkotrajni prekidi prometa zbog izvanrednog prijevoza, posebice na čvorovima Ploče, Zagreb zapad, Lučko i Bisko. Na Istarskom ipsilonu zbog radova promet teče suženim trakama uz povremene obustave, a moguća su čekanja i kolone, osobito prema Rijeci.

Na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički promet uz moguća duža čekanja, dok je promet teretnih vozila prekinut na GP Ličko Petrovo Selo zbog prosvjeda. Zbog radova i ograničenja, na pojedinim prijelazima vrijede posebna pravila za teretna vozila i autobuse.