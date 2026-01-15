Gužve na ulasku u Hrvatsku odlaze u povijest? Slovenci će graditi novu brzu cestu

Slovenska ministrica infrastrukture danas je tijekom posjeta slovenske Vlade Kopru i okolici ponovno najavila gradnju brze ceste Koper-Dragonja, piše Jutarnji list. Ključna poruka jest da Slovenija želi do 2027. godine imati usvojen državni prostorni plan (DPN) za ovu brzu cestu, što je preduvjet za to da se uopće može krenuti u pripremne aktivnosti i gradnju.

Ovaj je projekt godinama bio tema s obje strane granice, no konkretni koraci najčešće su zapinjali na prostornom planiranju te usklađivanju s lokalnom zajednicom i zaštitnim režimima.

Riječ je o dionici koja je posebno važna za hrvatski dio Istre jer bi upravo ona mogla poboljšati protočnost prometa, osobito tijekom ljetnih mjeseci i turističke sezone kada se na ulazu u Hrvatsku stvaraju kolone koje se ponekad protežu od Kopra prema dolini Dragonje i do hrvatske granice. Taj se promet na vrhuncu sezone prelijeva i na lokalne ceste, a velike gužve postaju svakodnevica za stanovnike pograničnog područja i turističke tokove prema Istri.

Ministrica Bratušek u četvrtak je u Kopru govorila o nizu infrastrukturnih zahvata na području slovenske obale, od obilaznica povezanih s Lukom Koper do promjena u režimu vinjeta, ali fokus je stavila i na brzu cestu prema Dragonji.

- Danas već možemo govoriti o tome da to nije samo želja, nego naš jasan cilj, da državni prostorni plan za tu brzu cestu bude usvojen do 2027. godine - rekla je ministrica u Kopru.

Također je podsjetila da su od 1. siječnja na dionicama Škofije–Koper i Koper–Izola ukinute vinjete jer su spomenute dionice prekategorizirane u državne ceste, a naglasila je i kako je tu riječ o privremenom rješenju "do izgradnje brze ceste Koper-Dragonja".

Ova današnja najava imala je snažan odjek i među akterima koji godinama guraju ovu temu u javnost, osobito među Građanskom inicijativom za kvalitetu života Sjeverne Istre, iz koje su se već više puta obraćali medijima i slovenskim institucijama te upozoravali na višesatne kolone u dolini Dragonje.