Gužve prema moru od ranog jutra. Čeka se na Lučkom, na ulazu u Hrvatsku kolona 5 km

Od ranog jutra pojačan je promet na važnijim cestama i na pojedinim graničnim prijelazima, javlja HAK te upozorava da su mogući zastoji na dionicama gdje su radovi. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona vozila iz smjera čvora Buzin (A3) je oko 1 km;

povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru Dubrovnika;

zbog prometne nesreće između čvorova Sveti Rok i Rovanjska, na 239. km u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

Foto: HAK





Autocesta A2 Zagreb-Macelj:

zbog povećane gustoće prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 5 km (proteže se u Sloveniju).

Foto: HAK





Autocesta A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu):

životinja (jelen) na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Sredanci, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km/h;

životinja (divlja svinja) na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Okučani i Novska, kod odmorišta Stari Grabovac sjever, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km/h;

zbog požara na vozilu čvorova Novska i Okučani, na 138. između na kolniku u smjeru Lipovca, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km/h;

danas, 14. lipnja, od 08:00 do 18:00 sati izvodit će se radovi na mostu Sava na zagrebačkoj obilaznici (A3) u smjeru Bregane. S obzirom na opterećenost dionice na kojoj se radovi izvode, unatoč organiziranju radova u vrijeme smanjenog intenziteta prometa, očekuju se zastoji i kolona vozila.



Zbog radova zatvorene su ceste:

DC1 u Kninu na vijaduktu Stara Straža (do 20. lipnja);

DC2 u Koprivnici na dijelu Zagrebačke ulice i Križevačke ceste (do 16.srpnja);

DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11. kolovoza);

DC20 Čakovec-Đelekovec između mjesta Cirkovljan i Draškovec (do 20. lipnja);

DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);

DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (do 19. srpnja);

DC200 u Višnjanu (do 31. srpnja);

DC214 u Gunji (radovi na mostu);

DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);

DC543 kod Donje Zdenčine (do 8. srpnja);

DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 25. srpnja).