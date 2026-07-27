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Gužve prema moru, sudar na A1 kod Šibenika. Na A2 i obilaznici kod Zagreba ogromna kolona!

Piše Antonela Šaponja,
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Gužve prema moru, sudar na A1 kod Šibenika. Na A2 i obilaznici kod Zagreba ogromna kolona!
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Foto: HAK
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Na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik dogodila se prometna nesreća između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika. Zbog nesreće se promet odvija uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat

Pojačan promet obilježio je jutro na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji se povremeno stvaraju u zonama radova i privremene regulacije prometa, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK). Vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik dogodila se prometna nesreća između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika. Zbog nesreće se promet odvija uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Foto: HAK

Dodatne poteškoće na A1 stvara i srna na kolniku između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika, zbog čega se vozi po dvije prometne trake. Srna je uočena i na autocesti A6 Rijeka - Zagreb, između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora, gdje je također uvedeno ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Promet je pojačan i na dionici A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora.

Foto: HAK
Foto: HAK

Na autocesti A2 Zagreb - Macelj na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 kilometara, dok se od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb zapad vozi usporeno u koloni dugoj oko četiri kilometra.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3 Bregana - Lipovac) od čvora Buzin prema naplatnoj postaji Lučko vozi se usporeno u koloni dugoj oko dva kilometra. Pojačan promet bilježi se i na autocesti A4 Goričan - Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, gdje se ispred zone radova stvorila kolona duga oko dva kilometra.

Foto: HAK

Zastoj je i na državnoj cesti DC1 Gračac - Knin, u zoni radova kraj mjesta Otrić. HAK vozačima savjetuje dodatan oprez, održavanje sigurnosnog razmaka i strpljenje zbog pojačanog prometa tijekom turističke sezone.

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