Haag optužio Thacija za ratne zločine, odstupio s dužnosti

Hashim Thaci optužen je za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, potvrdio je sam kosovski predsjednik koji je odmah odstupio s dužnosti

<p>Kosovski predsjednik Hashim Thaci u četvrtak je potvrdio da je dobio potvrđenu optužnicu Specijalnog suda u Haagu kojom ga se tereti za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.</p><p>Nakon toga je rekao i da odmah odstupa s dužnosti, piše <a href="https://www.zeriamerikes.com/a/kosovo-war-crimes/5649128.html">VOA</a>.</p><p>U izjavi medijima rekao je da će s ponosom braniti borbu OVK.</p><p>- Ni u kojem slučaju neću dozvoliti da se predsjednik Republike Kosovo pojavi pred sudom - rekao je i nastavio da odstupa kako bi zaštitio integritet titule, države i građana Kosova.</p><p>- Ovo su teški trenuci za mene, moju obitelj i sve one koji me podržavaju. Surađivat ću s pravosudnim tijelima i od ovog trenutka sam im na raspolaganju - rekao je na konferenciji, prenosi <a href="https://lajme365.com/thaci-dorehiqet-nga-posti-i-presidentit/"><strong>Lajme365</strong></a>.</p><p>Dodao je da je ovo mala cijena koju moraju on i njegovi suborci platiti za slobodu Kosova.</p><p>Uskoro opširnije</p><h2>U srijedu uhitili jednog od čelnika bivše OVK</h2><p>Istražitelji Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu uhitili su u srijedu u Prištini nekadašnjeg glasnogovornika Oslobodilačke vojske Kosova i jednog od čelnih ljudi bivše OVK Jakupa Krasniqija i on će tijekom dana biti izručen u Den Haag, javljaju kosovski mediji.</p><p>Haag je potvrdio operacije u Prištini, ali bez navođenja detalja i dodatnih informacija.</p><p>Krasniqija su, kako navodi RTK na albanskom jeziku, ispratili časnici specijalnih snaga nakon jutros započete racije i višesatnog ispitivanja u njegovoj kući.</p><p>U međuvremenu je Krasqijev odvjetnik Valon Hasani potvrdio uhićenje bivšeg glasnogovornika OVK.</p><p>- Danas je tužiteljstvo provelo akciju i Krasniqi je uhićen na temelju njihovog naloga. Otišao je u Haag i uskoro će se pojaviti na sudu. Sad kad je racija završena, sumnja se na kaznena djela koja nisu precizirana, ali su dio kaznenih djela koja spadaju u nadležnost Specijala - rekao je prištinskim medijima Hasani.</p><p>Jake snage misije europske policije na Kosovu (EULEKS-a) jutros oko šest sati blokirale su kuću Jakupa Krasniqia u Prištini.</p><p>Jakup Krasniqi jedna je od glavnih ličnosti nekadašnje Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), koji je bio na visokim pozicijama tijekom ratnih sukoba na Kosovu, kao glasnogovornik OVK.</p><p>Po okončanu sukoba Krasniqi je, među ostalim, bio predsjednik Skupštine Kosova i ministar javnih službi u kosovkloj vladi.</p><p>U trenutku uhićenja Krasniqii je bio na dužnosti predsjedatelja Nacionalnog vijeća Socijaldemokratske inicijative, navode prištinski mediji. </p>