Habijan i Božinović o Pavleku: 'Učinili smo sve što smo trebali'

Postoji međunarodna suradnja i u takvim se slučajevima informacije ne iznose u javnost kako se ne bi ugrozile operativne aktivnosti i policijski postupci, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović povodom neslužbenih informacija da je Vedran Pavlek, za kojim je raspisana međunarodna tjeralica zbog navodnih milijunskih malverzacija, napustio Tursku i otišao u Kazahstan, piše HRT.

Dodao je da nije uputno davati odgovore na hipotetska pitanja. Na upit o suradnji s Kazahstanom, kazao je kako je "većina država članica Interpola, tako da vrijede otprilike ista pravila".

- Mi smo učinili sve što smo trebali - rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Očekuje da se Pavlek locira, identificira i izruči Republici Hrvatskoj. "MUP je izdao Interpolovu tjeralicu, po njoj se mora postupati. Institucije u RH poduzele su sve, a gdje se on nalazi u ovom trenutku ne mogu komentirati - rekao je.

Habijan je rekao da će hrvatske institucije, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije poduzeti sve pravne korake koje su dužni učiniti.

- Nije sve na nama, i na tijelima je drugih država da po tome postupaju - poručio je ministar.