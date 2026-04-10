TJERALICA ZA BJEGUNCEM

Habijan i Božinović o Pavleku: 'Učinili smo sve što smo trebali'

Piše Antonela Šaponja,
Davor Božinović i Damir Habijan | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Habijan je rekao da će hrvatske institucije, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije poduzeti sve pravne korake koje su dužni učiniti

Postoji međunarodna suradnja i u takvim se slučajevima informacije ne iznose u javnost kako se ne bi ugrozile operativne aktivnosti i policijski postupci, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović povodom neslužbenih informacija da je Vedran Pavlek, za kojim je raspisana međunarodna tjeralica zbog navodnih milijunskih malverzacija, napustio Tursku i otišao u Kazahstan, piše HRT.

ZBRISAO U BORATOVU ZEMLJU JAK SE MAŠ! Kako je Pavlek uspio otići iz Turske? Odvjetnici za 24sata: 'To je čudna zemlja'
Dodao je da nije uputno davati odgovore na hipotetska pitanja. Na upit o suradnji s Kazahstanom, kazao je kako je "većina država članica Interpola, tako da vrijede otprilike ista pravila".

- Mi smo učinili sve što smo trebali - rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Očekuje da se Pavlek locira, identificira i izruči Republici Hrvatskoj. "MUP je izdao Interpolovu tjeralicu, po njoj se mora postupati. Institucije u RH poduzele su sve, a gdje se on nalazi u ovom trenutku ne mogu komentirati - rekao je.

PAVLEK JE U KAZAHSTANU?! Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac
Habijan je rekao da će hrvatske institucije, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije poduzeti sve pravne korake koje su dužni učiniti.

- Nije sve na nama, i na tijelima je drugih država da po tome postupaju - poručio je ministar.  

IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!
24SATA OTKRIVAJU

IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!

Siniša Krajač je drugi čovjek HOO-a. Sin je bio sedam dana u Poreču u špici sezone. Osim smještaja u hotelu, judo savez je platio i 40 računa za pića koja je sin 'trusio' uz bazen ili u lounge baru. Sve pokušavaju prikriti
UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom

Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
BOMBA IZ AMERIKE Melania prekida s Trumpom? 'Saznala je pravu istinu, zna da brod tone'
TVRDI ALEX JONES

BOMBA IZ AMERIKE Melania prekida s Trumpom? 'Saznala je pravu istinu, zna da brod tone'

Kontroverzni komentator Alex Jones tvrdi da Melania Trump napušta svog supruga Donalda, jer "zna da brod tone"

