Habijan o novom paketu mjera: 'HEP neće propasti zbog njih'

Ministar gospodarstva Damir Habijan u Otvorenom je najavio donošenje odluke o novom paketu mjera te ustvrdio kako će cijene električne energije ostati na istim razinama.

- Sutra je odluka o novom paketu mjera. Bitno je za naše građane i gospodarstvenika naglasiti kako stvari ostaju na razini na kojoj su bile dosad. Ako pogledamo prosječan mix cijena električne energije koji je sada oko 130 eura, za građane će u prosjeku biti 59 eura, za poduzetništvo i neprofitni sektor 62 eura po mW/h, ili 62 centa po kW/h - rekao je Habijan.

Dodao je i kada se radi o vrijednosti paketa pomoći kako vrijednost istog ide i do 370 milijuna eura.

Ističe i da ove odluke ne bi trebale našteti HEP-u.

- Naravno da HEP neće propasti zbog ovog. Lani je donijeta odluka oko dioničarskog zajma od 400 milijuna eura. Ako gledamo HEP, koji je u stopostotnom vlasništvu RH, on je doista strateška energetska kompanija. Podnio je jedan veliki teret i trošak, a razlog za to je bio da se energetski udar na standard građana što više smanji - zaključio je Habijan.

Bivši ministar regionalnog razvoja i fondova EU Branko Grčić, podržao je paket pomoći koji će Vlada donijeti, ali i izrazio skepsu zbog inflacije koja bi se mogla pojaviti nakon prestanka mjera.

- Ja sam ovdje rekao da, jedna od stvari koje smo podržavali i ovaj put podržavamo - je održavanje cijena plina i električne energije na ovim razinama s obzirom na fenomen visoke inflacije u zadnje tri godine. Inflacija je u Hrvatskoj još uvijek na rekordnoj razini u odnosu na zemlje europodručja. To je gotovo pet posto, inflacija usporava, ali to ne znači da cijene padaju, one i dalje rastu, ali po nižim stopama - rekao je Grčić.

Žilava inflacija

Istaknuo je kako ne bi voljeli da bi prestanak ovih mjera utjecao na oživljavanje inflacije koja se pokazala izuzetno žilavom.

Upitan da prokomentira činjenicu da je rijetkost da se SDP i HDZ slože oko neke odluke, ekonomski analitičar Hrvoje Serdarušić je ustvrdio kako je on protiv donošenja paketa mjera.

- Ne slažem se s njima. Drago mi je da je profesor Grčić citirao Miltona Friedmana, da ne postoji besplatan ručak, to ćemo mi morati namiriti. Plastično se to može nazvati teorijom šutiranja limenke niz cestu. Limenka se niz cestu šutne pa ćemo rješavati kasnije - zaključio je.

Energetski stručnjak Davor Štern pozdravio je odluku Vlade o subvencioniranju cijena električne energije.