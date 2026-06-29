Habijan o novom zakonu za policiju i cyber napadima: 'Svi trebaju biti uključeni u to...'

Ministar pravosuđa i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je u ponedjeljak da u digitalnom dobu pitanje kibernetičke sigurnosti ne poznaje granice, istaknuvši kako će kibernetički napadi biti sve češći te da je potrebno da u prevenciju budu uključeni svi.

Ministra su novinari upitali kako je do došlo do neovlaštenog dijeljenja podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama, a Habijan je napomenuo kako ovo nije samo pitanje za Ministarstvo pravosuđa jer je riječ o međuresornom i interdisciplinarnom pitanju.

"Nažalost, ovakvih pojavnosti, da li je to kibernetički napad ili krađa podataka, određeni fake news ili phishing, će biti sve više i zato mislim da se svi u ovo moramo uključiti od prevencije i edukacije, a naravno onda i od naših tijela koja ovakve neželjene kibernetičke napade moraju u što je moguće većoj mjeri sprječavati", poručio je Habijan nakon obilježavanja Dana pravosudne policije u Glini.

Dodao je kako je pitanje kibernetičke sigurnosti od krucijalne važnosti.

"Na vladi smo prošlog tjedna donijeli odluku da pristupamo jednoj konvenciji što se tiče kibernetičkog kriminaliteta upravo po pitanju međunarodne suradnje jer digitalno doba, odnosno pitanje digitalne ili kibernetičke sigurnosti ne poznaje fizičke granice kao što je država. Na to moramo biti spremni", istaknuo je.

Habijana su novinari upitali i o izmjenama Prekršajnog zakona i problemu ublažavanja kazni za prometne recidiviste.

"Što se samih recidivista, što se tiče samih kazni, kroz ove zadnje izmjene koje će, drugi tjedan biti u Hrvatskom saboru, bitno je da više sud ne može ublažiti kaznu, smanjiti je za polovicu ako je bio takav obvezni prekršajni nalog, odnosno neće kroz presudu to moći umanjiti. Mislim da je to dobro, postoji mogućnost da platite na licu mjesta ili u onom roku koji imate platite kaznu prije nego dođe pred sud", naveo je ministar.

Zagreb: Izjave ministara nakon sjednice Vlade | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Habijan je također najavio i novu radnu skupinu za "cjelovite i puno veće izmjene" Prekršajnog zakona.

Što se tiče sudova i pravosudnih dužnosnika, Habijan je ocijenio kako smatra da oni imaju sve alate i instrumente da one koji su počinili ili koji ponavljaju takva djela, odnosno recidiviste, najstrože kažnjavaju.

"To ćemo i kroz nove izmjene zakona pokušati u najvećoj mogućoj mjeri zapravo smanjiti. Ono što je činjenica - jedno je što predlaže vlada, drugo je što usvaja Hrvatski sabor, to je taj normativni okvir, ali treće je sudbena vlast kao jedan od tri stupa vlasti da takve zakone i provodi i da šalje poruku kroz izricanje takvih kazni da se to neće tolerirati", poručio je ministar.

Habijan najavio donošenje zakona o pravosudnoj policiji

Dan pravosudne policije obilježen je u ponedjeljak u Glini, a ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan najavio je donošenje prvog zakona o pravosudnoj policiji do kraja ove godine..

“Svi pripadnici pravosudnog i zatvorskog sustava rade u vrlo izazovnim uvjetima i svakodnevno dolaze u kontakt s najopasnijim osobama, počiniteljima najtežih kaznenih djela.” kazao je Habijan. Svojim radom doprinose rehabilitaciji i resocijalizaciji počinitelja najtežih kaznenih djela, no unatoč tome nije moguće spriječiti sve tragične događaje, dodao je.

“Odgovornost za teške slučajeve, poput nedavnog nemilog događaja u Drnišu, nije i ne može biti isključivo na pravosuđu, zatvorskom sustavu i pravosudnoj policiji. Kako bismo prevenirali takve događaje, radimo na izmjenama nekoliko zakona i uvođenju doživotne kazne zatvora.”, rekao je Habijan.

Najavio je kako će do kraja godine biti donesen prvi Zakon o pravosudnoj policiji, novi Zakon o zatvorskom sustavu te izmjene Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

“To nije politička poruka, nego nužnost. Potrebno je jasno propisati prava, obveze i odgovornosti službenika pravosudne policije. Pripadnici pravosudne policije kao jedan od stupova domovinske sigurnosti zaslužuju jednaka prava i ravnopravan status s pripadnicima drugih sastavnica sustava, prije svega policije i vojske. Dignitet i ugled pravosudne policije moraju biti na prvom mjestu.”, poručio je Habijan.

Prosječna plaća pravosudnog policajca 1880 eura

Komentirajući nedavne prosvjede pravosudnih policajaca, rekao je kako je prosvjed njihovo legitimno pravo, ali je podsjetio da prosječna plaća pravosudnog policajca iznosi 1880 eura.

Govoreći o stanju u zatvorskom sustavu, ministar je upozorio da su hrvatski zatvori i kaznionice prenapučeni te da se u njima trenutno nalazi oko tisuću zatvorenika više od predviđenih kapaciteta. Podsjetio je kako u Hrvatskoj nije izgrađen novi zatvor od 1987. godine.

O sigurnosti zatvorskog sustava brine 1.680 pravosudnih policajaca, a nedostaje ih još oko 500. “Ljudi su najvrjedniji dio sustava jer bez njih infrastruktura, materijalna sredstva i oprema ne bi vrijedili ništa.”, naglasio je Habijan.

Najavio je daljnja ulaganja u proširenje zatvorskih kapaciteta. U rujnu će u Varaždinu biti otvoren modularni zatvor sa 150 mjesta, a do kraja godine isti takav objekt bit će otvoren u Lipovici. Tijekom iduće godine planira se proširenje kapaciteta u Požegi i Zagrebu, dok se priprema projekt nove zatvorske zgrade u Glini sa 130 mjesta. Dugoročno su u planu novi zatvori u Perušiću, Žažini kod Siska i Osječko-baranjskoj županiji.

U protekle tri godine u zatvorski sustav uloženo je 20,5 milijuna eura, istaknuo je ministar te izrazio zadovoljstvo povećanim interesom za zanimanje pravosudnog policajca. Na posljednji natječaj za 70 vježbenika prijavilo se više od 300 kandidata.

U sklopu obilježavanja Dana pravosudne policije u Glini uručene su pohvalnice zaslužnim službenicima, pripadnici interventnog voda Kaznionice u Glini izveli su pokazne vježbe, a polaganjem vijenaca kod spomenika Suza odana je počast pravosudnim policajcima, poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.