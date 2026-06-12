Habijan predstavlja izmjene zakona zbog doživotne kazne

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u petak će predstaviti prijedloge zakonskih izmjena među kojima je i uvođenje doživotnog zatvora u hrvatski kaznenopravni sustav.

Konferencija za medije održat će se 12. lipnja u prostorijama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u Ulici grada Vukovara 49 u Zagrebu, s početkom u 12 sati. Kako su najavili iz Ministarstva, Habijan će predstaviti tri smjera zakonodavnih izmjena, uključujući i prijedlog uvođenja doživotnog zatvora.

U radnoj skupini su DORH na čelu s Ivanom Turudićem, ministarstvo socijalnog rada te ministrica zdravstva Irena Hrstić.

- Izmjene ovog zakona su posljedica nemilog događaja kojeg smo svi nažalost vidjeli. To je bila točka kad moramo sinergijski pokazati razumijevanje za situaciju, pokušati spriječiti i napraviti sve što možemo da se ovakvi događaji svedu na najmanju moguću mjeru. Ovo ne znači da naš posao s izmjenama zakona staje, mislimo da ima potrebe za iskoracima na kojima radimo svakodnevno - rekao je Habijan.

Tri su glavne točke zakonodavnih izmjena: uvođenje doživotnog zatvora, redefiniranje sigurnosne mjere nakon izvršenja kazne zatvora i uvođenje novog instituta zbog kojeg su pisali novi zakon.

- Smatram da je ovaj treći smjer najbitniji jer će se odnositi na one osobe koje su po punom izdržavanju kazne zatvora i dalje ocijenjeni kao opasni, bit će smješteni u posebne institucije pod nadzorom - rekao je Habijan.

Dožiotna kazna odnosit će se na kaznena djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora, isto tako za slučaj dva ili više kaznenih djela za koje je propisan dugotrajni zatvor. Uvest će se i mogućnost puštanja na uvjetni otpust nakon 25 godina.

-