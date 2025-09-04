Habijan se sastao s majkom Krunoslava Fehira: 'Važno nam je zaštititi hrvatskog branitelja'

Ministar Damir Habijan primio je majku Krunoslava Fehira kako bi ju upoznao s koracima koje je Ministarstvo poduzelo vezano uz njegov slučaj u Srbiji te s mogućnošću pružanja adekvatne pravne pomoći i financiranja njegove obrane u Srbiji.

- Vladi RH i ovom Ministarstvu je važno zaštititi hrvatskog državljanina, hrvatskog branitelja te ćemo poduzeti sve što je u našoj moći i nadležnosti, i pomoći mu - naglasio je ministar Habijan.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije zaprimilo je krajem lipnja zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć Javnog tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, za pribavljanje dokumentacije vezano uz istražni postupak koji se vodi pred nadležnim tijelom Republike Srbije.

Navedena zamolnica je po zaprimanju dostavljena Županijskom sudu u Zagrebu kako bi ovo Ministarstvo dobilo informaciju o sadržaju dokumenata čiju dostavu traži srbijansko tužilaštvo.

Po zaprimanju dokumentacije od Suda, Ministarstvo će analizirati sve dostupne informacije i pravne aspekte ovog konkretnog slučaja te će u koordinaciji sa svim relevantnim državnim tijelima, u okviru svoje nadležnosti postupati tako da na najbolji način zaštiti prava i interese imenovanog hrvatskog državljanina, ali i bitne interese Republike Hrvatske.

Javno priznao da je sudjelovao u mučenjima

Podsjetimo, Fehir je nekadašnji pripadnik policije i bivši pripadnik BOB-a (Braniteljske osječke bojne) te je bio ključni svjedok na suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine počinjene tijekom Domovinskog rata, posebno u Osijeku 1991. godine.

Fehir je javno priznao da je kao maloljetnik sudjelovao u mučenjima i ubojstvima srpskih civila po zapovijedi Branimira Glavaša, uključujući i ubojstvo Čedomira Vučkovića. Tvrdio je da su svi zločini bili organizirani i zapovjeđeni od strane Glavaša.

Fehir je nakon davanja iskaza o tim zločinima postao zaštićeni svjedok.

Srbijanska policija uhitila ga je sredinom lipnja na granici.