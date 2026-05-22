'ZASLUŽUJU NAJOŠTRIJU KAZNU'

Habijan: Sutkinje dvije i pol godine nisu taknule Aleksićev spis. Meni to nije normalno

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Ministar Damir Habijan predstavio Prijedloge uredbi o izobrazbi i zapošljavanju državnih službenika | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Nakon novih detalja slučaja koji je danima u fokusu javnosti, nakon što je osuđeni ubojica ubio 19-godišnjeg maturanta u Drnišu, ministar pravosuđa poručio je kako građani imaju pravo biti ljuti i razočarani sustavom.

Kaže da određeni propusti “ne smiju prolaziti bez posljedica” te najavljuje konkretne sankcije, piše Danas.hr.

- Kad imate situaciju u kojoj institucije nisu reagirale na vrijeme, onda je potpuno jasno da nešto nije funkcioniralo kako treba. To nije normalno i neću to relativizirati. Dvije sutkinje nisu dotakle Aleksićev spis dvije i pol godine, meni to nije normalno. Zato sam inicirao postupak pred Državnim sudbenim vijećem da ono u konačnici odluči i odredi samu sankciju. Koje posljedice mogu snositi? Razrješenje sudačke dužnosti. Moje mišljenje je da zaslužuju najstrožu kaznu, rekao je ministar u razgovoru za RTL.

- Građani očekuju sigurnost i pravdu. Ako je netko radio neuredno ili ignorirao ozbiljne okolnosti, zaslužuje najoštriju sankciju, poručio je.

Ministar tvrdi da cilj nije politički obračun nego vraćanje povjerenja u sustav.

“Najgore što možemo napraviti jest praviti se da se ništa nije dogodilo. Ljudi više ne prihvaćaju birokratska objašnjenja i prebacivanje odgovornosti”, rekao je.

Na pitanje hoće li biti izmjena zakona, odgovara da se o tome ozbiljno razgovara.

“Ako vidimo da postoje rupe u sustavu, onda ih moramo zatvoriti. Sustav mora štititi građane, a ne sam sebe”, zaključio je ministar.

Ostavku je podnio Perica Bukić koji vodi vaterpolo savez, Nikola Rukavina koji vodi košarkaški savez, predsjednik rukometnog saveza Tomislav Grahovac i direktorica odbojkaškog saveza Valentina Bifflin.
