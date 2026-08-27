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RASTU KAZNE

Habijan: Tražit ćemo povećanje kazne za ekocid na 50 mil. eura

Piše HINA,
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Habijan: Tražit ćemo povećanje kazne za ekocid na 50 mil. eura
Zagreb: Izjave ministara nakon 196. sjednice Vlade | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Habijan je rekao da su izmjene već u javnom savjetovanju te da bi nakon vladina prvog očitovanja trebale krenuti u saborsku proceduru. Ekocid će, kazao je, biti dio šireg paketa izmjena kaznenog zakonodavstva, koji uključuje i uvođenje instituta doživotnog zatvora.

Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će vlada 10. rujna razmotriti prijedlog uvođenja kaznenog djela ekocida i strože kazne za teška kaznena djela protiv okoliša, uz povećanje novčane kazne za pravne osobe s 25 na 50 milijuna eura. Izmjene bi se odnosile i na odgovornost pravnih osoba za kaznena djela. Habijan je najavio povećanje najveće novčane kazne za ekocid s 20 na 50 milijuna eura, kao i povećanje kazne za udruženje za počinjenje kaznenih djela s 25 na 50 milijuna eura.

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Izjava ministra Habijana VIDEO
Izjava ministra Habijana | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

Habijan je rekao da su izmjene već u javnom savjetovanju te da bi nakon vladina prvog očitovanja trebale krenuti u saborsku proceduru. Ekocid će, kazao je, biti dio šireg paketa izmjena kaznenog zakonodavstva, koji uključuje i uvođenje instituta doživotnog zatvora.

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Najavio je i povećanje kazni za nedjela protiv opće sigurnosti, među kojima su i ona povezana s izazivanjem požara. Za djela za koja je sada propisana kazna od jedne do pet godina predlaže se kazna od jedne do deset godina zatvora, dok bi se za posljedice koje uključuju veliku materijalnu štetu kazna povećala s raspona od jedne do deset na tri do 15 godina.

U slučajevima u kojima kazneno djelo za posljedicu ima smrt ili veći broj ozlijeđenih, predlaže se kazna od najmanje pet godina do dugotrajnog zatvora, što bi, nakon uvođenja doživotnog zatvora, omogućilo sudovima izricanje i te kazne za najteže slučajeve.

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Govoreći o prijedlogu ministra poljoprivrede Davida Vlajčića da se osobama koje počine teška kaznena djela ili djeluju protiv ustavnopravnog poretka uskrate poljoprivredni poticaji, Habijan je rekao da o tome još nije bilo razgovora na ministarskoj razini. Potvrdio je da je dogovoren sastanak na operativnoj razini idućeg tjedna.

"To je vrlo važna tema i ne tiče se samo Ministarstva poljoprivrede ni Ministarstva pravosuđa. To je tema koju treba međuresorno raspraviti“, kazao je, dodajući da je prije konkretnih prijedloga potrebno razmotriti kako bi se takvo rješenje moglo provesti.

Govoreći o postupku izručenja bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana Habijan je rekao da hrvatska nadležna tijela još čekaju odluku kazahstanske strane. Dodao je da u prvom stupnju o izručenju odlučuje glavni državni odvjetnik u Kazahstanu, a eventualno je moguće i odlučivanje Vrhovnog suda.

Premijer Andrej Plenković ranije je najavio da će izmjene Kaznenog zakona, uključujući uvođenje kaznenog djela ekocida i strože kazne za kaznena djela protiv okoliša, biti na dnevnom redu Vlade RH 10. rujna.

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