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HABIJANOVIH 16 Ovo je ekipa za uvođenje doživotnog zatvora: Tu je i ekspert za nesanicu!

Piše Helena Tkalčević,

NOVI EXPRESS Ekskluzivno otkrivamo 16 ljudi ministra pravosuđa Damira Habijana koji rade na nacrtu prijedloga izmjena više zakona koje bi omogućile uvođenje doživotne zatvorske kazne