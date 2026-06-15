HABIJANOVIH 16 Ovo je ekipa za uvođenje doživotnog zatvora: Tu je i ekspert za nesanicu!
NOVI EXPRESS Ekskluzivno otkrivamo 16 ljudi ministra pravosuđa Damira Habijana koji rade na nacrtu prijedloga izmjena više zakona koje bi omogućile uvođenje doživotne zatvorske kazne
Već ovoga tjedna radna skupina koju je osnovao ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan trebala bi imati nacrt prijedloga izmjena više zakona koje bi omogućile uvođenje doživotne kazne zatvora, reviziju zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne te uvođenje novog, doživotnog nadzora počinitelja teških kaznenih djela nakon izdržane kazne zatvora. Ove značajne zakonske izmjene potakle su veliki interes javnosti, a mi smo prvi doznali tko su ljudi koji rade na njima. Članova skupine je 16, većinom je riječ o stručnjacima pravne struke, no ima ih i iz resora MUP-a, socijalne politike te zdravstva.