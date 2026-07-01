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HAC: 'Poštujte hitni koridor. Jedna pogreška može usporiti Hitnu i stajati nečijeg života'

Piše HINA,
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HAC: 'Poštujte hitni koridor. Jedna pogreška može usporiti Hitnu i stajati nečijeg života'
Foto: Canva
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Podsjećaju i na pravila: vozila u desnoj traci pomiču se što više udesno, vozila u lijevoj traci pomiču se što više ulijevo

S obzirom na to da se bliži turistička sezona, kada je promet na autocestama pojačan i reakcije vozača presudne, Hrvatske autoceste (HAC) u srijedu podsjećaju na važnost pravilnog formiranja hitnog koridora i održavanja sigurnosnog razmaka. U priopćenju ističu kako posljednjih dana primjećuju da se pojedini vozači ne pridržavaju pravila formiranja hitnog koridora, zbog čega vozila Hitne pomoći ne mogu nesmetano proći do mjesta nesreće.

- Hitni koridor omogućuje interventnim službama brz i siguran prolazak do mjesta nesreće. Dovoljan je mali pomak vozila ulijevo ili udesno kako bi se stvorio prostor koji za unesrećenog znači put prema životu - upozorili su.

Podsjećaju i na pravila: vozila u desnoj traci pomiču se što više udesno, vozila u lijevoj traci pomiču se što više ulijevo.

Također su naglasili važnost sigurnosnog razmaka. Pri najvišoj dopuštenoj brzini na autocesti (130 km/h) preporučeni razmak iznosi dvije sekunde, odnosno oko 70 metara. Horizontalna prometna signalizacija pomaže vozačima procijeniti tu udaljenost i time osigurati sigurnu vožnju.

- Mali pomak i dvije sekunde – jednostavne radnje koje čuvaju život. Sretan put i siguran dolazak na odredište - poručuju iz HAC-a.

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