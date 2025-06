HAC upozorava na gužve uoči produljenog vikenda: Evo kakvo je trenutačno stanje na cestama

VOŽNJA ZA BLAGDANE

Povodom blagdana Tijelova (19. lipnja) i Dana antifašističke borbe (22. lipnja) zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u srijedu.

Zabrana je u srijedu, 18. lipnja, od 15 do 23 sata, u četvrtak, 19. lipnja (Tijelovo), od 14 do 23 sata, u subotu 21. lipnja, od 4 do 14 sati i u nedjelju, 22. lipnja, od 12 do 23 sata. u smjeru Opatije/Istre, na Istarskom ipsilonu (A8) između tunela i čvora Učka u oba smjera te na na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu, kao i između Stobreča i Podstrane.

U pomorskom prometu nema poteškoća.