HAC: Zbog radova povremeno zaustavljanje prometa na A1 kod čvora Ravča i Vrgorac

Radovima se uvodi novi Prometno-informacijski sustav na dionici A1 između čvorova Ravča i Vrgorac, a promet se neće preusmjeravati, već će biti višekratna privremena zaustavljanja prometa.

Zaustavljanje prometa bit će u noćnim satima, a promet će se obustavljati na 45 minuta, te će se propuštati u zadnjih 15 minuta u punom satu i to od 20. lipnja od 22 sata do 21. lipnja u pet sati ujutro, te od 23. lipnja u 22 sata do 24. lipnja u pet sati ujutro.

