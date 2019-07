Haja pobjegla, a šeik poručio: Nije me briga jesi živa ili mrtva

Princeza Haja bint al Hussein pobjegla je s dvoje djece od svog muža, prebogatog vladara Dubaija. Strahovala je za vlastiti život otkrivši kako je njezin suprug mučio i zatočio svoju kćer, koju ima s jednom drugom od ukupno šest žena. Donosimo fascinantnu priču o kćeri jordanskog kralja Huseina za koju su neki vjerovali da je prava princeza iz bajke, a sada joj je život noćna mora…

Kad joj je 1999. umro otac, jordanski kralj Husein, Haja je, od njegove jedanaestero djece, najviše tugovala. Njezina majka i treća Huseinova supruga, kraljica Alia, poginula je u helikopterskoj nesreći 1977.. Trogodišnjoj djevojčici jordanski je kralj tada posvećivao iznimno mnogo ljubavi, nježnosti i vremena. Nerijetko je, kažu, zbog Haje zapostavljao i državničke obaveze.

Vjenčanje princeze Haje i prebogatog šeika Muhameda Bin Rašida Al Maktuma bilo je nenadano. Princeza Haja je na Zapadu doživljavana kao punopravna članica europskog jet-seta, pratili su je paparazzi, snimana je u društvu lovaca na mlade bogatašice, ali i ostarjelih zavodnika poput Alaina Delona. Zbog konjičkog sporta često je putovala, živjela u Parizu i Dublinu.

Kad se udala, zlobnici su odmah poručivali: "Pogledajte njezino lice na fotografijama kraj šeika! Ona je nesretna! Morala se udati za tog čovjeka jer je njezin otac, kralj Husein, godinama od njega uzimao novce kako bi mogao kupovati najskuplje dijamante svojoj američkoj ženi!"

Česta su bila nagađanja da jordanska kraljevska obitelj doista nije odveć bogata te se pritom navodio podatak kako je princeza Haja neko vrijeme živjela u Parizu u veoma malom, neuglednom stanu. Jednom je princeza rekla: "Kažu mi da je mama rekla kako se moram udati za moćnog i poštovanog čovjeka..."

Definitivno, danas se bogatstvo jordanske kraljevske obitelji ne može uspoređivati s milijardama petrodolara koje posjeduje šeik Al Maktum. Premda se na početku činilo da je riječ o braku iz interesa, o vezi koja je pomno isplanirana kako bi ojačala odnose tradicionalnih arapskih obitelji, princezu i šeika je snažno spajala ljubav prema konjima. Često su bili centralne figure prestižnih konjičkih natjecanja širom svijeta, od Royal Ascota do Epsoma, on odjeven u najfinijem engleskom fraku, s cilindrom na glavi, ona elegantna, s najboljim šeširima. Često joj je pisao i ljubavne stihove. Činilo se da je stvarno zaljubljen u nju, mada je poslije našao još tri žene. Princeza Haja definitivno nije bila zatočenica šeikova harema, a kad se udala za njega govorilo se da će joj najteža zadaća biti izgradnja odnosa s njegovim sinovima i kćerima. Šeikova obitelj bila je vrlo rezervirana prema liberalnoj princezi iz Jordana. Naprosto, ona nije bila njihova i nikad je nisu prihvatili.

Kad je trogodišnja Haja ostala bez majke, koja je poginula dok se helikopterom vraćala iz obilaska jordanskih bolnica, svi su svjetski mediji izvijestili o tragičnom kraju jedne velike ljubavi. Hajin otac, pokojni jordanski kralj Husein, oženio je Aliju Toukan samo dan nakon što se razveo od svoje druge žene, Britanke Antoinette Gardner, kasnije princeze Mune, majke sadašnjeg jordanskog kralja Abdulaha, Hajinog polubrata. Priča kaže da je Hajina majka Alija bila toliko zaljubljena u njezina oca da je svakog dana odijevala majice na kojima je pisalo: "Volim kralja Huseina".

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Kći jordanskih diplomata, kraljica Alija je djetinjstvo i mladost provela u Velikoj Britaniji, Americi, Italiji i Egiptu, te je bila jedina od četiriju Huseinovih supruga koja je rođena kao Arapkinja i muslimanka. Njezina Haja je djetinjstvo provela u Amanu, zajedno sa svojim mlađim bratom, princem Alijem i malom Abir Muhaisen, djevojčicom koju su Hajini roditelji posvojili nakon jedne avionske nesreće.

Haja je, poput mnoge djece iz bogatih arapskih dinastija, krenula na školovanje u Englesku s 11 godina, u internat za djevojke Badminton Boarding School.

- Mrzila sam internat. Bila sam odvojena od obitelji i svog doma, teško sam to podnosila - rekla je jednom. Školovanje je nastavila u internatu Bryanstons School, maturirala je klasični arapski i engleski jezik, književnost te politologiju, a zatim je upisala Hilda's College u Oxfordu. Tek je na drugoj godini studija postala zadovoljna životom i školovanjem na Otoku. Tada su joj, naime, stigli konji iz Jordana.

Ljubav prema konjičkom sportu je razvijala uz oca od najranijeg djetinjstva, već je s 13 godina sudjelovala na natjecanju u Jordanu, bila je jedina žena među natjecateljima i odmah postala prva osvajačica Grand Prixa. Princeza Haja u međuvremenu je zavoljela romantične filmove i komedije, najdraži su joj glumci bili Daniel Day Lewis i Meryl Streep, godinama je bila angažirana u brojnim humanitarnim aktivnostima, postala je UN-ova ambasadorica dobre volje, osobito posvećena borbi protiv gladi.

Haja je, ujedno, i prva žena u Jordanu koja je položila vozački ispit za upravljanje teretnim vozilima.

- Tata mi često kaže da sam ja njegov kamiondžija - priznala je 1996. u intervjuu za magazin Hello.

- Kad sam u Jordanu odem do kafića u kojem se okupljaju vozači kamiona i razgovaram s njima - priznala je tada, dodavši: "Mislim da ne bih bila sretna bez slobode, sporta, karijere. Imam previše energije i brzo bih se počela dosađivati. Lako bih mogla izludjeti nekog budućeg supruga koji bi pokušao pratiti sve moje aktivnosti".

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

No ispostavilo se da je i suprug jordanske princeze doista aktivan, poduzetan i energičan čovjek. Uostalom, upravo je šeik Muhamed, vladar najraskošnijeg i najbogatijeg grada na svijetu, a uz to je i kreator plana u kojem Dubai svojom futurističkom vizurom ruši sve turističke rekorde. Zahvaljujući njemu Dubai je bio grad s najviše dizalica po metru četvornome i s turistima čija je kupovna moć stostruko veća od onih u Hrvatskoj.

Godinu dana poslije udaje princeza je dala svoj prvi intervju za zapadne medije, rekavši da su "žene Emirata primjer kako treba kombinirati tekovine moderne civilizacije s arapskom tradicijom: "Doista mislim da žene mogu biti moderne, a istodobno poštivati arapsku i muslimansku tradiciju. Iznimno poštujem način na koji to čine žene u Emiratima. Žene u arapskom svijetu mogu biti moderne, a da istodobno nisu podlegle neprihvatljivim utjecajima sa Zapada. Naravno, ne smijemo propustiti da unaprijedimo socijalni, ekonomski i politički položaj žena, ali moramo respektirati njihov izbor i ohrabrivati ih da žive u skladu sa svojim željama".

Princeza Haja progovorila je i o svom braku s vladarom Dubaija.

- Dijelimo veliku strast prema konjima i jahanju. Kad smo se upoznali, počeli smo najprije razgovarati o konjičkom sportu, no poslije smo shvatili da dijelimo i ljubav prema poeziji, arapskoj kulturi i umjetnosti... Njegove vizije i njegova predanost osvajaju sve koji su ga upoznali. Sve o čemu sanja, on ostvari - kazivala je princeza o svom suprugu.

Niti u braku nije odustala od humanitarnoga angažmana.

- Zdravstvo i obrazovanje osobito su važni za naše živote, oni unapređuju kvalitetu života svakog pojedinca. Obilazeći bolnice i škole želim ostvariti kontakt sa svojim korijenima, ostati bliska s običnim ljudima - govorila je princeza Haja, napominjući: "Sve što čujem i vidim obilazeći javne bolnice i škole prenosim šeiku Muhamedu, u želji da se uvjeti poboljšaju".

No konji su njezina najveća opsesija: "Jahanje je moja strast, ali konji su i san moga oca, on je želio da mu se kći natječe širom svijeta".

Prvog je konja od oca dobila kada je imala samo šest godina. Bila je to Bint Al Reeh. Kći Vjetra. O sudjelovanju na olimpijskim igrama maštala je kao jedanaestogodišnja djevojčica, gledajući igre u Moskvi: "Otac je pažljivo slušao moja pitanja o Olimpijskim igrama i tada mi rekao: Ti si moja olimpijska kći".

Princeza Haja je 1995. u dogovoru s ocem uspostavila bazu za konjičke treninge u Irskoj, a dvije godine kasnije počela je trenirati s čuvenim Paulom Schockomohleom u Njemačkoj. Njezin otac i jordanski kralj Husein umro je u veljači 1999. godine, ne dočekavši ostvarenje svog i kćerinog sna: nastupa na Olimpijskim igrama.

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

- On je najvažniji čovjek u mom životu, on mi je bio otac i majka, brat i najbolji prijatelj. Mogli smo o svemu pričati, pamtim kuću punu smijeha prije majčine smrti. Strašno me pogodila tišina poslije njezine smrti, toga se najviše sjećam, čuli su se samo ljudi koji plaču. Otac je u životu uvijek vodio brigu o svima, bio je osobito pažljiv i obziran. Pokušavam i ja biti takva. Bio je spreman drugima pomoći u svakome trenutku, a nikad nisam čula da je nešto tražio za sebe. Znala sam zaspati na stepenicama čekajući ga da se vrati, kada je stigao nosio me u krevet, a ja sam ga gnjavila, želeći da mi priča kako je proveo dan... Doista mi je poklanja svaki svoj slobodan trenutak - ispričala je.

Na pitanje o čemu je najviše sanjala u djetinjstvu, Haja je jednom odgovorila: "Uvijek sam se molila da umrem prije svog oca i brata Alija. To mi je bila najveća želja poslije majčine smrti. Strahovala sam od mogućnosti da poslije majke izgubim i oca".

Poseban odnos prema muslimanskoj i arapskoj tradiciji što ga princeza Haja promiče u svakom trenutku usadio joj je upravo otac, kralj Husein: "Tradicija ne treba biti ograničavajuća ako je istinski razumijete. Zapravo, tradicija je divna. Od malih su me nogu učili da sam kći svog oca i da moram biti odgovorna. On mi je jasno objasnio što mi je dopušteno, a što nije. Bila sam u djetinjstvu pomalo uplašena zbog nekih ograničenja, ali sam kasnije, kada je započela moja profesionalna karijera u Europi, osjetila kako upravo arapsko i muslimansko kulturno nasljeđe predstavlja izvor mog najvećeg ponosa i moje najveće snage".

Iako se princeza nikad prije nije našla u središtu nekog skandala, nije se činilo da je u mladosti odveć vjerna tradicionalnim vrijednostima, pa su europski tabloidi nerijetko bili puni njezinih fotografija što su ih snimili paparazzi. Na romantičnoj večeri u rimskom restoranu "Celestina" snimljena je u svibnju 2000. godine, ali novinari nikad nisu otkrili identitet mladića s kojim se tada družila. Mnogo je veće zanimanje izazvalo prijateljstvo princeze Haje i Alaina Delona. Zabavljali su se 2001. u Beču, na jednoj priredbi. Tada su promatrači zapazili da su nasmijani Delon i princeza poslije gala večere zajedno otišli na piće. No princezin ritam doista nije ostavljao prostora za burne ljubavne veze: prije braka ustajala je u šest, sat vremena je plivala, od pola osam već bi bila u sedlu i jahala bi do 14 sati. Potom bi sređivala dokumentaciju svog jahačkog tima, razgovarala s veterinarima, a pred večer jahala bi još četiri pastuha...

Haju su ponekad uspoređivali s prelijepom jordanskom kraljicom Raniom, suprugom njezina polubrata. Obje obožavaju nogomet i dobre su prijateljice. Zajedno su organizirale gostovanje ženskog kluba Chelsea u Jordanu i obje istrčale na teren, u prvoj ženskoj arapskoj nogometnoj ekipi u povijesti. Njezin suprug i Hajin polubrat Abdulah prisegnuo je 5. veljače 1999. godine, dan nakon što je njegov otac proglašen klinički mrtvim: "Tako mi svemogućeg boga, zaklinjem se da ću čuvati ustav i biti odan naciji".

Foto: Press Association/Press Association/PIXSELL

Abdulahov i Hajin otac Husein vladao je punih 45 godina, ženio se četiri puta, ima jedanaestoro zakonite djece, a na njega je bar 17 puta pokušan atentat. U atentatima nije izgubio život, ali je u ratovima izgubio pola svoga kraljevstva. Kažu da je vladao kao uplašena marioneta, pa veliki apsolutist, na kraju i ustavni monarh, gotovo narodni ombudsman. Na sprovod mu je došao Clinton i Bush stariji, Carter, Gerald Ford, Tony Blair i princ Charles, Chirac, Schroeder, Netanyahu i Arafat. Mnogi su mislili da Huseinov sin i novi kralj Abdulah Drugi neće nikad izaći iz sjene svog oca. No ubrzo je kralj postao rado viđen gost u najmoćnijim prijestolnicama. Govorilo se da je za to najzaslužnija neodoljivo elegantna i zanosna kraljica Rania, ali auru snažnog vladara priskrbio si je sam Abdulah prije četiri godine.

Isilovci su srušili i ulovili jordanskog pilota kod Rake, a potom ga pogubili. Svijet je bio zgrožen tim scenama, a kralj je iz Washingtona, gdje je govorio u američkom Kongresu, poručio riječima Clinta Eastwooda iz Nepomirljivih.

- Ubit ću svakoga koga vidim. I ne samo njega, nego i njegovu ženu i sve njegove prijatelje. A kuću ću mu spaliti do temelja - rekao je Abdullah II. članovima američkog kongresa u Washingtonu i dodao da će se osvetiti ISIL-u na način kakav dosad nije viđen.

- Jedino čega se bojim je da ostanem bez goriva ili municije - dodao je Abdullah II. nakon sastanka s Obamom.

I doista, nakon povratka u Jordan, ušao je u avion i osobno predvodio zračne napade na ciljeve ISIL-a. No, Zvi Bar'el, novinar i politički analitičar izraelskog Haaretza, piše da je bijeg Abdulahove polusestre iz Dubaija došao u silno nezgodnom trenutku za tu arapsku zemlju. Jordan je u velikoj ekonomskoj krizi, politički su u pravome škripcu između Saudijske Arabije i SAD-a s jedne strane, i Emirata s druge. A Emirati im i dalje šalju značajnu financijsku pomoć. Ondje radi i 200.000 Jordanaca koji ne mogu zaraditi za kruh u svojoj zemlji. Sada će se sigurno nastojati distancirati od svoje polusestre, tvrdi Zvi Bar'el...

Princeza Haja došla je u Zagreb prvi put 1996. godine. Tada je već završila studij i ozbiljno se posvetila jahanju. Pokojni irski trener Paul Darragh pozvao ju je koju godinu ranije da nastupa na Olimpijskim igrama u Atlanti, ali odbila je, pa došla na Svjetski kup u preponskom jahanju, koji se održavao na zagrebačkom hipodromu. Četiri godine poslije sudjelovala je i na Olimpijskim igrama u Sydneyu, nastupajući za Jordan, a onda je 2006. stigla u Zagreb kako bi lobirala da je Hrvatski konjički savez podrži u izboru za predsjednicu Međunarodne konjičke federacije. Družio se tada s njom Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, a Milan Bandić ju je poveo na večeru u Sheraton.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Krenuli su s juhom od prepelice, pa kušali štrukle. Onda su na stol stigle okruglice od mozzarelle s pečenim povrćem, pa pureća rolada s artičokama. Bile su tu još i palačinke od povrća, dukati od krumpira. I međimurska gibanica na kraju.

Princeza nikad ne jede crveno meso, ali niti ribu, ni morske plodove. Odsjela je u predsjedničkom apartmanu hotela Sheraton, ni u jednom trenutku nije izvolijevala nešto posebno, baš je bila simpatična i draga, govorili su radnici u hotelu.

Dan nakon večere s Milanom Bandićem, princeza Haja Bint Al Husein, supruga vladara Dubaija, napustila je Zagreb i odletjela u Veliku Britaniju. Prije leta je doručkovala samo kroasan, nešto svježeg voća i popila prirodni sok. Rekla je da će se možda jednog dana vratiti u Hrvatsku, nagovoriti svoju obitelj da krstari Jadranom...

Dvanaest godina poslije, supruga jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, vladara Dubaija, skriva se u Europi i strepi za vlastiti život. Kad je čula kako je njezin muž, šeik Muhamed bin Rašid Maktum oteo, mučio i zatočio svoju kćer, princezu Latifu, koju ima s jednom drugom od svojih pet ostalih žena, odlučila je pobjeći! Princeza Latifa je nestala prije nešto više od godine dana, ali je prije nestanka snimila video u kojem jasno poručuje: Bojim se za vlastiti život!

Latifa je imala 32 godine kad je isplanirala bijeg s bivšim francuskim špijunom, komandosom, a potom i (sumnjivim) biznismenom Herveom Jaubertom. Isplovila je s njime na jahti, ali su negdje u Indijskom oceanu na plovilo upali specijalci, pretukli posadu, a princezu vratili u Dubai. Na snimci koja je iscurila nakon neuspjela bijega čuje se kako princeza Latifa govori da je pokušala pobjeći i 2002. godine, ali su je uhvatili, zatočili, mučili pune tri godine.

- Bila sam u samici, potpuno sama, bez prozora, bez svjetla - govori ona na snimci.

Otad se princezi gubi svaki trag. Supruga njezina oca, princeza Haja, najprije je povjerovala u službenu verziju po kojoj je Latifa dogovorila otmicu s Francuzom, pa su se nadali i podjeli milijunske otkupnine. Ali, kad ju je i irska predsjednica Mary Robinson, počela ispitivati o sudbini nesretnice, princeza Haja je počela sklapati mozaik, pa ubrzo doznala još zastrašujućih detalja o svome mužu.

Princeza Haja je napustila Dubai mjesec dana nakon neuspjela Latifina bijega. Najprije je otišla u Njemačku, pa u Veliku Britaniju. Sada, pišu britanski tabloidi, sa svoje dvoje djece živi u 85 milijuna funti vrijednoj kući koju je 2017. kupila od indijskog milijardera Lakshmija Mittala, u neposrednoj blizini Kensingtonske palače, i sprema se za višemilijunski razvod i borbu za skrbništvo nad djecom sa svojim suprugom, 69-godišnjim milijarderom.

O njoj se u svijetu pisalo kao o neovisnoj, snažnoj, dosljednoj ženi. Isticala se činjenica da je poslije udaje za vladara Dubaija zadržala svoje prezime, bila i kapetanica nogometne reprezentacije, ali posebno uspješna i utjecajna u konjičkom sportu. Ona je kći pokojnog jordanskog kralja Huseina i polusestra aktualnog vladara Jordana Abdulaha Drugog. Haja, prvo od dvoje djece kralja Huseina i kraljice Alije, rasla je bez majčine ljubavi. Alija Baha ed din Tukan, treća od četiri kraljeve žene, poginula je u 29. godini u nesreći u kojoj se srušio helikopter u Amanu. Haja je tada imala samo tri godine. Obrazovana je u Velikoj Britaniji, pohađala je ženski internat, s najvišim ocjenama diplomirala je politiku, filozofiju i ekonomiju na Oxfordu.

Za Muhameda bin Rašida al Maktuma udala se 2004. i tada je postala njegova druga žena. Mnogi nisu skrivali iznenađenje činjenicom da se lijepa, obrazovana i samosvjesna princeza udaje za četvrt stoljeća starijeg vladara. Oni najzločestiji pisali su da u Muhamedu vidi zamjensku figuru za vlastita oca, koji je umro osam godina ranije. A mnogi su komentirali i činjenicu da takva žena, koja je u Jordanu bila i prva žena za upravljačem kamiona, pristaje biti drugom...

Muhamed je na prvo vjenčanje sa šeikom Hind bin Juma al Maktum (s kojom danas ima 16-ero djece, sedam sinova i devet kćeri, među kojima je i zatočena Latifa) 1979. godine potrošio 44 milijuna dolara i ugostio čak 20.000 ljudi. Nije čudno da se s tim vjenčanjem upisao i u Guinnessovu knjigu rekorda. Vjenčanje Haje i Muhameda bilo je neusporedivo skromnije, samo u krugu obitelji. No Muhamed se u Guinnessovu knjigu rekorda upisao i kupivši najskupljeg konja na svijetu, plativši ga 10,2 milijuna dolara. A ljubav prema konjima doista im je bila zajednička.

Foto: Lajos-Eric Balogh/DPA/PIXSELL

Sada se ispostavlja da je ipak bilo mnogo razloga za čuđenje nad činjenicom da buntovna princeza živi u sreći i ljubavi sa šeikom Muhamedom. On doista nema ništa od karizme njena pokojnog oca Huseina, slavnog jordanskoga kralja, koji je svoju kćer Haju i njenoga brata Alija zbog prerana gubitka majke uvijek obasipao snažnom ljubavlju, dajući im mnogo više pažnje i vremena nego ostaloj djeci.

Kralju su zato spočitavali da joj daje previše slobode i ne uvodi je u kraljevske obveze, ali on je inzistirao na tome da njegova kći radi ono što voli. Oko jedne stvari ipak nije bilo pregovora. Bio je to odlazak u engleski internat:

- Imala sam 11 i bila sam negdje gdje doista nisam htjela biti, bila je to odlična škola, ali meni je nedostajao dom. Netko plače desetak dana i onda se privikne, a ja sam plakala pet godina. Najviše me boljelo to što nisam bila pored brata. Nekako sam se nakon majčine smrti osjećala odgovornom za njega... - prisjetila se tog razdoblja.

Samo dan nakon što je objavljeno da je princeza napustila supruga, on je na svom službenom Instagram profilu na arapskom objavio pjesmu pod naslovom "Živi i umri". A stihovi te pjesme kazuju:

- Izdajice, iznevjerila si najdragocjenije povjerenje, a sada pokazuješ svoje igre i svoju prirodu. Za te više nema mjesta u mom srcu, idi s onima koji su te opsjeli - piše i zaključuje: "Nije me briga hoćeš li živjeti ili umrijeti".