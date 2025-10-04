Hajdaš Dončić o direktivi 'Chat control': 'Zaključak je da je ovo vrlo opasno, masovni nadzor...'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je u subotu na nedostatke kontroverzne EU legislative Chat Control, istaknuvši kako se njome može omogućiti masovni nadzor poruka i e-mailova građana te poručio da se djecu od nasilja može zaštititi na druge načine.

SDP u subotu u više od 40 gradova u Hrvatskoj prikuplja potpise protiv uvođenja tzv. Chat Control uredbe te objašnjava građanima njezine nedostatke i probleme koji mogu nastati.

"Nakon što je provedena dugotrajna rasprava u Europskom parlamentu i sa zainteresiranom javnošću, s udrugama i sa stručnom javnošću koja prati ovaj problem, jedinstveni zaključak jest da je ovo vrlo opasno i da zapravo može omogućiti da se vaše poruke i vaše slike koje razmjenjujete sa svojim prijateljem, suradnikom, mogu bez ikakvog problema čitati", rekao je Hajdaš Dončić na središnjem štandu na zagrebačkom Cvjetnom trgu.

Dodao je kako podržavaju zaštitu djece od seksualnog nasilja i na internetu i u svakodnevnom životu, ali ne na ovaj način.

"Alternativa je jača preventiva u školama - ono što se zove digitalni odgoj u školama, uvođenje građanskog i zdravstvenog odgoja u škole. To je alternativa - isključivo edukacija, ali i jačanje specijalnih timova ili jedinica pri Ministarstvu unutarnjih poslova koji će pratiti sva devijantna ponašanja koja mogu nastati", naveo je Hajdaš Dončić.

Istaknuo je kako je cilj ovog građanskog aktivizma i da utječu na Vladu da promijeni svoju odluku i da više ne podržava uredbu koja je poznata kao Chat Control, kao što su to učinile i neke druge EU članice koje su u zadnjih mjesec dana promijenile svoje početno stajalište te su sada vrlo skeptične.

"O tome se odlučuje sredinom desetog mjeseca i nadam se da će prevladati razum", rekao je.

Ocijenio je kako će bez građanskog aktivizma i bez toga da svi zajedno izrazimo svoja stajališta, možda odluka Vlade biti ista kao što je bila do sada. Pri tome je naveo kako SDP o ovoj temi govori već mjesec dana te će sljedeći tjedan održati i okrugle stolove jer smatraju da ta uredba može biti jako opasna za privatnost građana.

"Zaštita djece - naravno, nitko nije protiv toga, ali na ovaj način ne", ponovio je Hajdaš Dončić.