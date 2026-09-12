Hajdaš Dončić o slučaju Gospić: 'Jedno ministarstvo zakapa otpad, a druga zakapaju ljude'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je subotu u uvodnom govoru sjednice Glavnog odbora SDP-a Hrvatske da je SDP jedina hrvatska politička stranka koja i kritizira, ali sljedeći dan daje rješenja te da su snaga te stranke ljudi koji su ovdje, a ne oni koji su otišli.

Pozdravljajući kolege na početku još jedne jesenske političke sezone u Hrvatskoj, rekao je da su godišnji odmori gotovi prije dva-tri tjedna za većinu građana Hrvatske, a da je najznačajniji politički događaj bila izvanredna sjednica Hrvatskoga sabora.

Rijeka: Povorka Hod za slobodu pod nazivom "Naš izbor, naš zakon" | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Naglasio je da je bilo puno PR-a, puno buke, no da zapravo konkretnih rješenja još uvijek nema te je to obrazac koji se u Hrvatskoj ponavlja zadnjih deset godina i ne odnosi se samo na sustav gospodarenja otpadom nego i na sustav upravljanja javnim zdravstvom, školstvom i ekonomijom.

- Uvijek isto, nema prevencije, nema razgovora, nego kad dođe problem, a on zna doći, čak kad te upozori, recimo, Europska komisija kao za Biljane Donje, onda rješavaš, a ono prije ne postoji - rekao je i dodao da se onda rješava nestručno, potkapacitirano i loše, te se vrti iz mjeseca u mjesec.

Predsjednik SDP-a istaknuo je kako je SDP ostao jedina hrvatska politička stranka, koja je na problem Gospića, na taj ekocid, reagirala i stručno i politički.

Nastavio je da je Zmajlović naručio neovisnu ekspertizu uglednog profesora, koji je odmah ukazao da ni jedno od četiri ponuđena rješenja, koja je nudio HDZ, nije dobro.

Gospić je ogledalo cijele Hrvatske

- Mi smo odgovorno ponudili svojih pet rješenja, a onda, u onom drugom dijelu koji se tiče politike, prikupili smo pozive za opoziv, ne samo od našeg junior partnera Možemo!, nego čak i od nekih oporbenih stranaka desnice - kazao je i naglasio kako to pokazuje da jedino SDP u Hrvatskoj to može i nitko drugi.

Nastavio je da je Gospić zapravo ogledalo ili prozor cijele Hrvatske i situacije u Hrvatskoj te da "dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude".

Istaknuo je i da je inflacija još uvijek najviša u eurozoni, a da su prosječne plaće 25 do 30 posto manje od europskog prosjeka te da naši građani ne trebaju čitati izvješće Eurostata da vide kakve su cijene u trgovinama jer je odgovor na blagajnama.

Rijeka: Povorka Hod za slobodu pod nazivom "Naš izbor, naš zakon" | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Siniša Hajdaš Dončić upitao je je li normalno, da, primjerice Zadar, peti grad po veličini u Hrvatskoj, nema ginekologa ni liječnika opće prakse i ustvrdio da je tako u svakom dijelu sustava koji ne postoji u Hrvatskoj.

- Dok jedino SDP vidi cjelovitu sliku, jedan dio medija, predvođen takozvanom Hrvatskom radio televizijom (HRT), taj dio gleda parcijalno. Zar je normalno, da je o jednom bezveznom skupu pučana, u središnjem dnevniku takozvanog HRT-a, dvadeset minuta priloga o pučanima, a prokleta tišina, ono kad je neugodno ljudima, 18 mjeseci o Gospiću - rekao je.

Glasniji od tišine snagom i argumentima

Poručio je SDP-ovcima da moraju biti glasniji od te tišine i to snagom i argumentima.

Ocijenio je i da se tijekom ljeta nije toliko pisalo o šutljivom radu SDP-a, da su pripremili program za Hrvatsku nakon dugih konzultacija i usuglašavanja, koje će trajati još par dana, a da se pisalo o odlascima iz SDP-a.

- Stranka koja ima 80-godišnju tradiciju, koja je preživjela rat, tranziciju, oporbu i vlast, a ni ja sigurno neću drhtati i treptati ako netko odlazi iz stranke jer su mi bitni ljudi koji ostaju i danas su ovdje - kazao je i nastavio da je pred članovima stranke golem i najteži posao mijenjanja sustava i načina upravljanja u Hrvatskoj, kako su to imali priliku raditi dva puta te da će imati i treći.

Prije Glavnog odbora, predsjednik i drugi članovi SDP-a sudjelovali su u "Hodu za slobodu", koji je organizirala inicijativa Građanke i građani Rijeke, te su iskazali jasnu podršku reproduktivnim ljudskim pravima i zahtjevu za siguran i besplatan pobačaj.