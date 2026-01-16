Hajdaš Dončić: 'Plenković je mogao tražiti da zajedno biramo i Miss Hrvatske'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u petak da SDP nema svoje kandidate za suce Ustavnoga suda (US) te pozvao premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da prihvati njihov prijedlog da ih se bira neovisno o političkom svjetonazoru.

"Ja tražim da Plenković podrži naš model, a on je vrlo jednostavan. Izbor tri ustavna suca, neovisno o tome jeste li ljevičar ili desničar, samo moraš poštivati Ustav", rekao je Hajdaš Dončić u Dnevniku HTV-a.

Taj je sud do sada bio previše politiziran, ustvrdio je, jer je dosadašnji model izbora od najvećih političkih stranaka u Hrvatskome saboru zahtijevao da predlaže svoje kandidate za Ustavni sud.

"I ako vi želite vratiti povjerenje u institucije, a jedna od najvažnijih institucija je Ustavni sud, morate promijeniti model. I mi smo nudili model izbora tri ustavna suca neovisno o njihovom svjetonazoru ili identitetu, nego bi isključivi kriterij bio poštivanje Ustava. Dakle, mi nemamo svojeg kandidata", rekao je šef SDP-a.

Smatra da je sadašnji model apsolutno pogrešan jer dovodi do toga da je u Hrvatskoj najmanje povjerenje u pravosuđe, "a Ustavni sud je zapravo na vrhu te piramide".

Ističe i da SDP neće snositi političku odgovornost ne budu li izabrani suci Ustavnoga suda. "Apsolutno ne. Mi smo spremni za pregovore…. Ali, naša pozicija je jasna", rekao je te dodao da sve ovisi o premijeru "jer on daje ritam".

Plenković, odnosno HDZ i parlamentarna većina, predlažu da se izbor sudaca Ustavnoga suda veže uz izbor čelne osobe Vrhovnoga suda, a Hajdaš Dončić rekao je da neće podržati taj model.

Za izbor kandidata za predsjednika Vrhovnog suda dovoljna je obična većina u Saboru, istaknuo je. "Dakle, SDP, hipotetski ću vam sad reći, ne treba u tome ni sudjelovati", dodao je.

"Ali, po postojećem zakonu, to je stvar dogovora gospodina (Zorana) Milanovića i magistra Plenkovića", ustvrdio je te dodao da je "najsmješnije ili najžalosnije, da se magistar Plenković usuglasio s izborom kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda i onda je ničim izazvan promijenio odluku i u proces izbora sudaca Ustavnoga suda ubacio proces izbora kandidata za predsjednika Vrhovnoga suda".

"Malo ću se našaliti, magistar prava Plenković, namjerno govorim magistar prava, jer zna što radi i gdje griješi, mogao je isto tako tražiti od oporbe da zajedno sudjelujemo u izboru miss Hrvatske, pa da to isto bude jedan kriterij", rekao je Hajdaš Dončić.