Oporba svoj posao radi, ali ne možemo policiji i DORH-u držati ruku na ramenu. Unatoč svemu, oporba se mora bolje organizirati i ponuditi jasniju alternativu, kaže za novi Express politički tajnik i zastupnik SDP-a
INTERVJU: SAŠA ĐUJIĆ PLUS+
Hajdaš Dončić, realno gledajući, ima jači životopis od Plenkija. Ne glumi lidera, on to živi...
Čitanje članka: 6 min
SDP-ov politički tajnik i saborski zastupnik Saša Đujić za Express govori o izboru ustavnih sudaca, problemima oporbe koja ne uspijeva destabilizirati Plenkovićevu većinu, ali i SDP-u.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku