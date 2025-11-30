Obavijesti

News

Komentari 43
INTERVJU: SAŠA ĐUJIĆ PLUS+

Hajdaš Dončić, realno gledajući, ima jači životopis od Plenkija. Ne glumi lidera, on to živi...

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 6 min
Hajdaš Dončić, realno gledajući, ima jači životopis od Plenkija. Ne glumi lidera, on to živi...
24SATA Zagreb: Saborski zastupnik Sdp-a Saša Đujić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Oporba svoj posao radi, ali ne možemo policiji i DORH-u držati ruku na ramenu. Unatoč svemu, oporba se mora bolje organizirati i ponuditi jasniju alternativu, kaže za novi Express politički tajnik i zastupnik SDP-a

SDP-ov politički tajnik i saborski zastupnik Saša Đujić za Express govori o izboru ustavnih sudaca, problemima oporbe koja ne uspijeva destabilizirati Plenkovićevu većinu, ali i SDP-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 43
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025