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VAŽNA KADROVSKA PROMJENA

Hajdaš Dončić smjenjuje glavnog tajnika SDP-a! Poznato i tko bi ga trebao naslijediti...

Piše HINA,
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Hajdaš Dončić smjenjuje glavnog tajnika SDP-a! Poznato i tko bi ga trebao naslijediti...
Zagreb: Počela 11. izvanredna sjednica Hrvatskoga sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Novi glavni tajnik bit će Jure Zubčić, predsjednik SDP-a Zadarske županije te vijećnik Županijske skupštine.

Glavni odbor SDP-a u subotu bi trebao potvrditi kadrovske promjene u vrhu stranke pod vodstvom Siniše Hajdaša Dončića, a kako Hina neslužbeno doznaje iz više izvora iz stranke, s funkcije glavnog tajnika odlazi Marko Krička, dok na njegovo mjesto dolazi Jure Zubčić

"Ne radi se ni o kakvom potresu, ratovima ili klanovima, on (Krička) ima neke druge političke ciljeve koje je iskazao, tu su rad u Hrvatskom saboru, kao i borba za Sisak", obrazlaže jedan od sugovornika razloge promjene na funkciji glavnog tajnika stranke. 

Drugi sugovornik, pak, navodi kako se radi o Kričkinoj smjeni. 

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Krička je na funkciju glavnog tajnika stranke došao u proljeće 2023. godine, za vrijeme bivšeg predsjednika Peđe Grbina. Od 2024. je i saborski zastupnik, a prema pisanju medija, u travnju ove godine na inzistiranje predsjednika Siniše Hajdaš Dončića odustao je od kandidature za predsjednika sisačkog SDP-a.

Kako Hina neslužbeno doznaje, novi glavni tajnik bit će Jure Zubčić, predsjednik SDP-a Zadarske županije te vijećnik Županijske skupštine. 

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"Zna se kako se statutarno bira glavni tajnik, sjednica Glavnog odbora je u subotu, nemam komentara", kratko je poručio Zubčić. 

Prema stranačkom Statutu, glavnog tajnika imenuje Glavni odbor SDP-a na prijedlog predsjednika na razdoblje od četiri godine, odnosno do opoziva ili do izbora novog. Sjednica Glavnog odbora održat će se ove subote u Rijeci. 

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