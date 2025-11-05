Hajdaš Dončić tvrdi: Plenković je kukavica i talac radikalizacije za koju je sam odgovoran

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ocijenio je u srijedu da je premijer Andrej Plenković "kukavica i talac radikalizacije za koju je sam odgovoran", reagirajući na izjavu premijera da incident u Splitu na Danima srpske kulture nema veze s vladajućom koalicijom. Kazao je i da Plenković nije ponudio odgovore na pitanja tko stoji iza organiziranih ispada maskiranih grupa i tko prijeti ustavnom poretku, nego je "po dobrom starom običaju, lopticu prebacio na političku ljevicu".

„Time je samo potvrdio ono što se već zna – Andrej Plenković je kukavica. Boji se radikalne desnice, strahuje za opstojnost svoje koalicije i izbjegava imenovati one koji ugrožavaju sigurnost građana“, istaknuo je predsjednik SDP-a u priopćenju.

Smatra i da je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković još jednom pokazao da nema hrabrosti suočiti se s problemom koji prijeti temeljnim vrijednostima Hrvatske. "Umjesto da javnosti jasno kaže kako će nas zaštititi od nasilnika koji uzimaju zakon u svoje ruke, sazvao je konferenciju da brani svoj lik i djelo“, ocijenio je Hajdaš Dončić.

Plenković je na jučerašnjoj konferenciji za novinare najoštrije osudio upad skupine mladića na priredbu Dana srpske kulture u Splitu, rekavši da je riječ o nasilju kojemu nema mjesta u Hrvatskoj. Naglasio je da sve nacionalne manjine imaju pravo slobodno izražavati svoj identitet i kulturu te da odgovornost za ovakve incidente ne vidi ni u HDZ-u ni u svojoj Vladi.

Plenković koristi poluge vlasti za svoju političku zaštitu, a ne za obranu demokracije

Hajdaš Dončić, međutim, smatra da premijer time izbjegava suočiti se s uzrocima radikalizacije u društvu i odgovornošću vlastite stranke.

"Dok institucije šute i ne reagiraju, nasilje i ekstremizam postaju prihvatljiv oblik političkog izraza, a Hrvatska tone u bezakonje. Dok ulice preplavljuje ekstremizam, Plenković se bavi PR-om i minoriziranjem problema kako bi umanjio svoju odgovornost", naglasio je.

Ustvrdio je također da premijer Plenković ne koristi poluge vlasti za obranu demokracije, nego za vlastitu političku zaštitu. „U trenutku kad bi trebao stati pred građane kao državnik, on bira ulogu komentatora koji krivnju traži drugdje. Tako se ne ponaša vođa, nego netko tko se boji onih koji su mu postali gospodari političkog terena“, ocijenio je Hajdaš Dončić.

Predsjednik SDP-a kaže da "Plenkovićeva nemoć nije slučajna, nego izbor“, jer bi svaka jasna osuda radikalne desnice značila sukob s političkim partnerima, "a za taj sukob on nema hrabrosti". "Zato šuti. Zato se skriva. Zato i jest – kukavica“, kazao je Hajdaš Dončić te dodao da je premijer „talac radikalizacije za koju je sam odgovoran“.

„Nema stabilnosti u zemlji u kojoj šute institucije, a viču ekstremisti. To je raspad pristojne države, a za taj je raspad suodgovoran upravo onaj koji ga je trebao spriječiti – Andrej Plenković“, poručio je Hajdaš Dončić.