Hajdaševo resetiranje partije: Traži promjene, ali nema kadra. 'Oni su kao kavanska stranka'

Podvukli smo crtu i krenuli u proces restrukturiranja stranke. Krenuli smo u četiri velika grada i paralelno ćemo tijekom ljeta krenuti u proces restrukturiranja i pripreme županijskih organizacija i još 25 do 30 gradova, komentirao je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice Predsjedništva jednu od najvećih “bombi” koja je zadnje vrijeme izašla iz još najveće oporbene stranke u zemlji. Rekao je da je to njegova ideja, odnosno njegov prijedlog na koji neki u SDP-u ne gledaju blagonaklono iako će se većina složiti da SDP treba ozbiljno resetiranje s obzirom na to da su zaredom izgubili troje parlamentarnih izbora i jedni su od najvećih gubitnika nedavnih lokalnih izbora. 24sata razgovarala su s visokopozicioniranim SDP-ovcima i svi se slažu da je sad zadnji čas da se nešto učini jer imaju još tri godine do novih parlamentarnih izbora. No najveći problem stranke je, kažu nam, kadar. Prema neslužbenim informacijama, SDP je, kaže nam naš sugovornik, s nekad 40 tisuća članova danas pao na svega 15 tisuća aktivnih. Novih članova nema, mladi se ne upisuju u SDP.

